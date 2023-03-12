Organları 3 hastaya umut oldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ercan Kızıldeniz'in (42), bağışlanan organları Bursa, Diyarbakır ve Samsun'daki 3 hastaya nakledilecek.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ercan Kızıldeniz, bir süre önce kalp krizi geçirerek Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kızıldeniz´in beyin ölümü gerçekleşti, organları ise ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Kızıldeniz'in böbrekleri, Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'daki organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-12 12:42:51
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