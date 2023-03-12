Organları 3 hastaya umut oldu



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ercan Kızıldeniz'in (42), bağışlanan organları Bursa, Diyarbakır ve Samsun'daki 3 hastaya nakledilecek.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ercan Kızıldeniz, bir süre önce kalp krizi geçirerek Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kızıldeniz´in beyin ölümü gerçekleşti, organları ise ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Kızıldeniz'in böbrekleri, Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'daki organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-12 12:42:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.