Ordu'da kaza; motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

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Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)ORDU´da motokurye Özgür Demirer (35), Cemal Şimşek'e (63) ve ağaca çarptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Şimşek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Şirkete bağlı motokurye olan Özgür Demirer, servis dönüşü, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Şimşek´e ardından savrularak ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Özgür Demirer, kurtarılamadı. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Cemal Şimşek´in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2023-03-14 16:01:56



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