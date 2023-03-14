Ordu'da kaza; motokurye ve yaya öldü (2)

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YAYA DA KURTARILAMADI

Ordu'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motokurye Özgür Demirer'in çarptığı Cemal Şimşek de ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2023-03-14 16:37:29



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