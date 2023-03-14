2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu (2)



'MEŞHUR OLDUK'

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki kıraathanede tartıştığı Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan'ı tabanca ile vurarak yaralayan ardından da kendisini aynı binanın çatı katına kilitledikten 14 saat sonra teslim olan Selami Okuyucu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Okuyucu, adliye önündeki basın mensuplarına, "Meşhur olduk. Gerçi zaten meşhurduk" diye seslendi. Okuyucu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'TABELAYI İNDİRMELERİNİ İSTEDİM, KARŞI ÇIKTILAR'

Okuyucu, olaya ilişkin verdiği ifadede, "Kıraathaneden sürekli olarak küfürlü sesler geliyordu. Bundan rahatsız oldum. Kıraathane sahibini defalarca uyardım. Ancak küfürlü konuşmalar devam etti. Bu yüzden aramızda tartışmalar yaşanıyordu. Olayın yaşandığı gün kıraathanenin tabelası yüzünden tartışma yaşadık. Mustafa Tonka'dan tabelayı indirmesini istedim. Ancak buna karşı çıktı. Bu yüzden Mustafa Tonka ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı vurdum. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi. (DHA)Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE, (Ordu), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-03-14 20:14:46



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