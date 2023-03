Ordu'da üreticinin yeni gelir kapısı; mavi yemiş

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´da, ürün çeşitliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla 11 ilçede 2020'de üretimine başlanılan mavi yemiş, yeni gelir kapısı oldu. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam, "Ülkemizde saksılarda veya torba kültüründe ticari olarak mavi yemiş yetiştirilmeye başlandı. Bunların önemli bir bölümü ihracatta gidiyor, bir bölümü ise iç tüketimde kullanılıyor. Mavi yemiş karlı bir ürün. Eğer koşullarınız uygunsa bölgemizde özellikle açıkta yetiştiricilik açısından bu ürünü yetiştirmeyi tavsiye ederim" dedi.

Tıbbi ve aromatik bir meyve olan mavi yemiş, antioksidan içeriğinin yüksek olması, görme bozukluklarına iyi gelmesi, kan şekerini dengelemesi; A ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriği yönünden yüksek olmasıyla son yıllarda çok talep gören ve yetiştiriciliği artan meyveler arasında yer alıyor. Meyve suyu, pasta, dondurma, çikolata, baharat, reçel, çay, kozmetik ve ilaç sanayisinde ham madde olarak da kullanılan mavi yemiş, kilosu 200 ile 250 liradan üreticilere sağladığı gelirle ilgi çekiyor. Dünyanın en çok fındığının üretildiği Ordu´da, ürün çeşitliğinin artırılmasına yönelik 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi´nce çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Perşembe, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 40 üreticiye toplam 12 bin mavi yemiş fidanı dağıtılarak 50 dekar alanda kapama bahçeler kuruldu.

`KARADENİZ´DE FARKLI RAKIMLARDA MAVİ YEMİŞİ YETİŞTİREBİLİRİZ´

ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam, mavi yemişin `süper meyveler´ grubunda yer aldığını söyledi. Mavi yemişin dünyada nadir bulunan meyve türü olduğunu belirten İslam, "Mavi yemiş her yerde yetişmiyor. Seçici bir tür. Özellikle toprak asitliğine karşı oldukça seçici. Kuvvetli asit istiyor. Ülkemizde en asitli toprakların Karadeniz´de olduğu biliniyor. Bölgemizdeki her yerdeki toprak kuvvetli asitli değil ama toprak koşulları uygun olan bölgelerde açıkta yetiştiricilik yapılmalı. Ürünlerde bütün meyve türlerinde şöyle bir kural vardır; meyveler taze tüketim için üretilirler. Öncelikli kullanım alanı bu şekildedir. Hasat periyodunu uzattığınız sürece üreticiler daha çok kazanmış olur. Karadeniz´de farklı rakımlarda mavi yemişi yetiştirebiliriz hatta yüksek rakımlarda yetiştirmek geç turfanda açısından belki daha önemli olacaktır" diye konuştu.

`MAVİ YEMİŞ ÇOK İYİ FİYATLA ALICI BULABİLİYOR´

Birçok kişinin açıktan üretimin yanı sıra saksılarda da ticari amaçla mavi yemiş ürettiğini vurgulayan Prof. Dr. İslam, "Mavi yemişin başta kurulum maliyeti yüksek ancak çok iyi fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Bu nedenle belli bir sezonu geçtikten sonra iyi bir fiyattan alıcı bulmasıyla birlikte ülkemizde de hızlıca üretimi yayılmıştır. Saksılarda veya torba kültüründe ticari olarak mavi yemiş yetiştirilmeye başlandı. Bunların önemli bir bölümü ihracatta gidiyor. Bir bölümü ise iç tüketimde kullanılıyor. Mavi yemiş karlı bir ürün. Eğer koşullarınız uygun ise bölgemizde özellikle açıkta yetiştiricilik açısından bu ürünü yetiştirmeyi tavsiye ederim. Satın alımında da hiçbir sorun olmadığı görülüyor. Ülkemizde mavi yemiş üretim miktarı 10 bin tonlarla ifade edildiğini söyleyebiliriz. Elbette bu rakam yeterli değil. Ülke olarak bir hedef koymak gerekirse; 100 bin ton mavi yemiş üretimine ulaşmamız gerekiyor. Eğer bu rakamlara ulaşabilirsek ülke olarak biz bu üründe de varız, diyebiliriz. 10-20 bin tonlar bizim için çok büyük bir şey ifade etmiyor" dedi.

Prof. Dr. İslam, fındığın yanında üreticilerin farklı ürünleri de üretmesi gerektiğini belirterek, "Ürün çeşitliliği açısından bölgemizde hakim bir tür var; fındık ancak tek ürünle devam etmek bir üreticinin tek bir ürüne yatırım yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle ürün çeşitliliğine yönelmek önemli. Ürün çeşitliliği açısından da bakıldığında da mavi yemişin iyi bir tercih olabileceğini ifade edebilirim. Özellikle tarımsal faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı´nın bu konuda teşvikleri var. Yine farklı kuruluşlar tarafından da mavi yemiş üretimi için teşvikler söz konusu" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

