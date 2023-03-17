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Ordu'da sahile yakın ilçelerdeki yapı denetimlerinde korkutan sonuç

DHA

Ordu'da sahile yakın ilçelerdeki yapı denetimlerinde korkutan sonuç


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Deprem, Doğal Afetler, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı' bünyesinde oluşturulan ekipler; Altınordu, Fatsa ve Ünye'de yapı denetim çalışması başlattı, 5 binden fazla binayı inceleyip riskli yapıları belirledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "2000 yılından önce yapılan inşaatlarda Altınordu'daki binaların yüzde 70, Fatsa'dakilerin yüzde 50, Ünye'deki binaların yüzde 60'ının riskli olduğunu tespit ettik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin ardından Ordu'da, depreme yönelik çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Deprem, Doğal Afetler, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı' kurdu. Başkanlık bünyesinde oluşturulan ekipler, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapı denetim çalışması başlattı. Kısa sürede 5 binden fazla binayı inceleyen ekipler, riskli binaları belirledi.
'ORDU'DA ÖNEMLİ VAKALARLA KARŞILAŞTIK'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin afet bölgesi olması nedeniyle 1 yıl önce çalışmalara 19 ilçedeki yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesiyle başladıklarını ve deprem tedbirleri kapsamında da incelemelere yön verdiklerini belirtti. Güler, 2000 yılından önce inşa edilen yapıların denetimine başladıklarını ifade ederek, "2000 yılını milat seçiyoruz. Maalesef Ordu'da önemli vakalarla karşılaştık. 2000 yılından önce yapılan inşaatlarda Altınordu'da yüzde 70, Ünye'de yüzde 60, Fatsa'da yüzde 50 oranında risk tespit ettik. 2000 yılından öncesi yapılan binaların hem çimento kalitesi hem demir özellikleri çok fazla. Bu bölge, korozyon bölgesi. Deniz suyu ve rutubetle birlikte buradaki demirlerde korozyonun oluşturduğu riskler var. Bunları bir bütün halinde ele alıp çalışmaları yapıyoruz. Burada daha önceden riskli olarak belirlenen yerler vardı. Oraları kaldırdık ve orada kentsel dönüşe başladık. Denetimlere ağırlık veriyoruz. Kolon kesimleri, kirişlerle oynamalar gibi bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptık" diye konuştu.
'İNŞAAT SAHİPLERİNİN DE DUYARLI OLMASI LAZIM'
Riskli olarak belirlenen binaların sahipleriyle görüşme halinde olduklarını söyleyen Güler, "Burada sadece bizim yaklaşımımız değil, apartman, inşaat sahiplerinin de bu noktada duyarlı olması lazım. Bu depremin tek bir faydası oldu, büyük bir duyarlılığı oluşturdu. Şimdi vatandaşlar bizleri arıyorlar ve binalarını nasıl yapalım diye soruyorlar. Bizler de onlara hem mevzuatı anlatıyoruz hem yapılması gerekenlerin, süratle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bununla ilgili finans sistemini de oluşturduk. Şimdi yoğun bir şekilde kazmayı vurup, bu çalışmaları yapıp kentsel dönüşümü uygulamalara devam ettirmektir" diye konuştu.
'YANLIŞ İŞLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
Denetimlerde kolonların delindiğinin tespit edildiğini kaydeden Güler, "Alt katlardaki, zemin kattaki marketler, oto galeriler gibi iş yerleri maalesef bilinçsizce işler yapmış. Bazı yerlerde kolonlar delinmiş, kirişten kablo veya boru geçirilmiş. Bunlar çok ciddi riskler. Güçlendirme olmadığı takdirde yıkılması gerekiyor. Bu gibi yanlış işlere göz açtırmayacağız. Gerekli her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-17 10:19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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