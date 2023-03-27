Mercan, ameliyattan 8 ay sonra küpe takma hayaline kavuştu



Mustafa KIRLAK/ ORDU,(DHA)-ORDU'nun Altınordu ilçesinde mikrotia (doğuştan kulak yokluğu, bozukluğu) hastası Mercan Kovan'ın (11) ameliyat sonrası küpe takabilme hayali de gerçekleşti.

Gülizar Kovan, mikrotia hastası kızı Mercan'ın ameliyat olabilmesi için Ordu Valisi Tuncay Sonel'den yardım istedi. Talebi geri çevirmeyen Vali Sonel'in girişimleri ile Mercan, özel bir hastanede ameliyat oldu. 8 aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Mercan'ın küpe takma hayali de gerçekleşti. Mercan'ı evinde ziyaret eden Vali Sonel, küçük kıza küpe hediye etti. Vali Sonel, "Senin mutluluğun, bizim de mutluluğumuzdur. Küpeni güle güle kullan. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah seni bu memlekete güzel işler yapacak yerlerde görürüz" dedi. Anne Gülizar Kovan da Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Çocuğumun gerek ameliyatını gerekse diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Çocuğumun en çok küpe takma hayali vardı; onu da çok şükür gerçekleştirdi. Çocuğum artık içine kapanık değil. Mutlu, huzurlu bir şekilde gülebiliyor, konuşabiliyor. Sayın Vali'mizden Allah bin kere razı olsun" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-27 12:39:59



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