Kalp krizi geçiren astsubay, memleketi Ordu'da toprağa verildi



Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)- MİLLİ Savunma Üniversitesi Rektörü´nün Özel Kalem Müdürü olan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Armağan Ertürk (33), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kocaeli´nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi´nde oturan, Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu´nun Özel Kalem Müdürü Astsubay Kıdemli Üstçavuş Armağan Ertürk, geçen hafta pazar günü, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Armağan Ertürk´ün cenazesi, İzmit´ten alınarak memleketi Ordu´nun Ünye ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası Ertürk için baba ocağında helallik alındı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen eşi Özge Ertürk, kucağında kızı 3 yaşındaki Nil Ertürk ile taziyeleri kabul etti. Babası emekli Astsubay Başçavuş Nejat Ertürk'ün bir süre önce vefat ettiği belirtildi. Evinin önündeki helalliğin ardından Ertürk´ün cenazesi Büyük Cami´ye getirildi. Öğle namazını takiben Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Armağan Ertürk, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Ertürk ailesinin yanı sıra, Ordu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Şahin, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, mesai arkadaşları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-03-28 16:15:18



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