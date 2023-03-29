Ordu'da eğitime 'kar' engeli; 7 ilçede okullar tatil

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitimöğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-29 22:12:09
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