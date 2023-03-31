DP lideri Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz (2)



`TÜRKİYE İLE İLGİLİ HİÇBİR İDDİALARI YOK´

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanlığı´ndaki ziyaretinin ardından, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve partilileri ile iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Gültekin Uysal, Türkiye´yi büyük bir devlet haline getirme hedeflerinin olduğunu söyledi. Türkiye´yi bulunduğu coğrafyada güçlü bir ülke olarak ortaya çıkartmak için kendi başına yağan kârı eritmek mecburiyetinde olduğunu belirten Uysal, "Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın iktidar tarafındaysanız her şey serbest. Birilerinin yakınları istisnai kadrodan memur yapılır. Diğerleri ihale alır. Diğerleri belediyede çalışmış olmasına rağmen yurtdışına master, doktoraya gönderilmiş. Peki bu memlekette bu imkanlara kavuşamayan bu ülkenin gençlerinin vebali ne olacak. Onlar kendi çocuklarının geleceğini teminat altına almak için siyaset yapıyorlar. Biz ise tüm milletin evlatlarının geleceğini teminat altına almak için mücadele veriyoruz. Cumhur İttifakı´nın tek bir hedefi var. Sayın Erdoğan´ın iktidarını devam ettirmek. Çünkü Türkiye ile ilgili hiçbir iddiaları yok. Ama Millet İttifakı olarak bizim bir büyük enerjiyle beraber yeniden bu büyük ülke ve milleti tarih önünde bir alın yazısı olarak alnında yazılı o müstesna vazifeyi yapacak bir büyük devlet haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Hem bulunduğumuz coğrafyada hem de bir imparatorluk bakiyesi olarak ilgi etki sahamız dahilinde bulunan tüm coğrafyalarda güçlü bir Türkiye´yi ortaya çıkarabilmek için önce kendi başımıza yağan karı eritmek mecburiyetindeyiz, gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. İşte milletimizin önünde bir tercih. Tek bir kararla pek çok şeyin kararını vereceğimiz bir seçimde inşallah Türkiye´ye bir deli gömleği giydirme teşebbüsüyle 20 yıldır kurumlarını tasfiye eden bu zihniyete karşı, eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek bölmeye çalışanlara karşı hep beraber haykırmalıyız" dedi.

`BİZİM İÇİN ESKİ TÜRKİYE, YENİ TÜRKİYE YOK´

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için eski Türkiye, yeni Türkiye yok. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var diyerek haykırmak mecburiyetindeyiz. Bütün bunları yapabiliriz. Allah´ın izniyle işleyen bir demokrasiyi, işleyen bir hukuk düzenini, tüm vatandaşlarının eşit fırsatlara sahip olduğu bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Sistemin içine giren ücretli kesimden başlayarak vergi verdiği ama bir kesimin hiç vergi vermediği bu çarpık düzenle Türkiye yürüyemez. İstihdamın üzerindeki vergi yükünü anayasada tarif edildiği gibi eşit, genel ve katlanabilir olma niteliklerini taşıyacak düzeyde bir vergi reformu ile beraber vatandaşın gönüllü olarak vergisini verdiği, haklarına sahip çıktığı modern devlet-birey ilişkilerini yeniden tanzim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bunları hep beraber yapacağız. Belirlediğimiz 13´üncü cumhurbaşkanı adayımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu´nun, ortaya koyduğu adım adım, kare kare örülmüş bir çizgide Türk insanı ile Türk insanının arasına örülmeye çalışılan duvarları yıkmak noktasındaki iradeye dün de destek verdik, bugün de destek veriyoruz ve bugün altılı masanın ittifakıyla ortaya çıkmış bir iradeyle beraber Allah´ın izniyle adayıyla, kadrosuyla, program derinliği ile beraber bu büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz." (DHA)Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-31 21:23:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.