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Oruçlarını 5 dakika erken açtılar

DHA

Oruçlarını 5 dakika erken açtılar


Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde cami imamının yokluğunda ışıkları yakması için görevlendirilen bir kişi, merkezi sistemin arızalandığını ve iftar saatinin geçtiğini düşünerek ezanı 5 dakika erken okudu. İlçede ezanı duyarak orucunu açanların olduğu belirtilirken, halktan bazıları da saat erken olduğu için beklediklerini söyledi. 
İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi´ndeki Hiranur Şükran Hatun Camii´nde görevli imam, iftar programına katılacağı için bir kişiden akşam ezanı okunduğunda caminin ışıklarını yakmasını istedi. Camiye giden kişi, saate baktığında merkezi sistemin arızalandığını ve iftar saatinin geçtiğini düşünerek 19.01´de okunması gereken ezanı, 5 dakika önce okudu. Bir süre sonra durumu fark eden kişi ezanı yarıda keserek, cami hoparlöründen mahalle halkına ezanın erken okunduğunu ve oruçlarını açmamaları yönünde çağrıda bulundu. Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı. Olay sosyal medyadan da paylaşıldı.
`KOMŞULARIMI UYARDIM´
Mahalle haltından Şükriye Göller, ezanın erken okunduğunu anlayıp komşularını uyardığını belirterek, "Hoca camiye ışıkları yaksın diye bir arkadaşını yollamış. Çocuk da saatine bakmış, iftar saati olduğunu düşünerek ezanı okumuş. Saatime bakarak ezanın erken okunduğunu fark ederek, orucumu bozmadım. Komşularımı da hoca ezanı yanlış okudu, oruçlarınızı açmayın diye uyardım. İnsanlık hali böyle yanlışlıklar olabilir" dedi.
`ORUÇ AÇAN ÇOK AZ ´
Yüksel Akyürek de, saate bakarak ezanın yanlış okunduğunu fark ettiğini ifade ederek, "İmam, caminin ışıklarını yakması için arkadaş göndermiş. O da iftar saatinin geçtiğini düşünerek cihazdan 5 dakika erken ezanı okumuş. Ezan okunmaya başladığında kolumdaki saate baktım. Erken olduğunu düşünerek orucumu açmadım. Açanlar da çok az olmuştur" diye konuştu.
Fatma Altun ise, "Damatlarımı iftara davet etmiştim. Ezan okununca damatlarım 'Daha erken oruçları açmayın' dedi. Biz de bekledik. Olabilir bu tür yanlışlar" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-04-02 14:24:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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