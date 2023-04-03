Ordu´da şehirler arası yolculuk yapanlarla uzun yol şoförlerine iftar yemeği



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, uzun yol şoförleri ile il dışına seyahat eden vatandaşlar için Karadeniz Sahil Yolu´nda giriş ve çıkış noktalarına iftar stantları kuruldu. Yoldan geçen araçlar durdurularak iftariyelik verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Mobil Mutfak TIR'ında Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücülere ve seyahat eden yolculara iftar yemeği veriliyor. İftarda vatandaşlara, plastik tabldotlar içerisinde çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılıyor. Özellikle uzun yol şoförlüğü yapan TIR sürücüleri bu uygulamadan memnun kalıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Doğanköy Mahallesi´nde konuşlandırılan Mobil Mutfak TIR´ında incelemede bulundu. Uzun yol şoförlerine pandemi ile başladıkları iftariyelik dağıtımının bu sene de uygulandığını belirten Güler, "Bu sene üçüncü yılımız. Ordu´dan geçen yolculara, otobüslere, TIR şoförlerine iftarlıklar ikram ediyoruz. Bu Ordu´da bir gelenek haline geldi. Dolayısıyla Ordu´nun misafirperverliğini bu kutsal ayda göstermiş oluyoruz. Hem Ordu´nun girişinde hem de çıkışında gelip geçen tüm yolculara bu ikramı yapıyoruz" dedi.

İftar saatinde stantlarda oruçlarını açan uzun yol şoförleri ise uygulamada emeğe geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-03 15:38:03



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