4 yıl önceki heyelanda boşaltılan ev, bu kez yan yattı

Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde 4 yıl önce yaşanan heyelan nedeniyle 10 evin tahliye edildiği bölgede, yine heyelan meydana geldi. Bu kez, daha önce boşaltılan 1 ev, temelinden ayrılarak yan yattı.
Altınordu ilçesine bağlı Delikkaya Mahallesi'nde 2019 yılında yaşanan heyelanda 10 ev tahliye edildi. Geçen ay etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından bölgede yine heyelan oldu. Mahalledeki yaklaşık 350 dönümlük arazide etkili olan heyelanda 4 yıl önce boşaltılan 2 katlı, 22 yıllık bina yan yattı. Çevredeki diğer yapılar ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-03 17:10:18
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