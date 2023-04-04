Ordu'da kar ve soğuk hava sonrası fındıkta zarar tespiti



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın fındığa olumsuz etkisinin olup olmadığına yönelik zarar tespit çalışması başlatıldı.

Ordu'da son günlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün zirai don yaşanabileceği uyarısı, fındık üreticilerinde tedirginlik yarattı. Yüksek kesimlerdeki bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak zirai don riskine karşı önlem almaya çalışırken, soğuk havanın yerini güneşe bırakmasının ardından kentte zarar tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım, Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret (ORTAR) Limited Şirketi´ne bağlı ziraat mühendislerinden oluşan ekipler, bahçelere girerek fındık dallarını, yapraklarını ve tomurcuklarını kontrol etti.

`ZİRAİ DON RİSKİ ZARARI BEKLENİYOR´

ORTAR A.Ş. Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Akgül, 400 rakım üzeri olan ilçelerde zirai don riski zararı beklendiğini belirterek, "İlimizde yaşanan soğuk ve yağışlı havanın başladığı ilk andan itibaren ORTAR A.Ş. ekipleri olarak sahada yer aldık. Yaptığımız tespitler neticesinde sahil şeridinden 400 metre yüksekliğinde yer alan ilçelerimizde zirai don zararı görülmesi beklenmektedir. Fındık üreticisi vatandaşlarımızın bu süreçte bahçelerinde dumanlama ve bölge bölge ateş yakmaları sıcaklık açısından önemlidir. Üreticilerimiz gerekli desteği bizlerden ücretsiz olarak alabilirler. ORTAR A.Ş. olarak sahada tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-04 11:35:30



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