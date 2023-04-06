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Ticaret Bakanı Muş: Türkiye'yi çok başlı bir yapıya terk edemeyiz

DHA

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye'yi çok başlı bir yapıya terk edemeyiz


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)TİCARET Bakanı Dr. Mehmet Muş, "Türkiye'yi 20 yıldır yöneten tecrübesi, birikimi, irade koyabilen bir yönetim var, bir lider var. Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye geçmişte bunu yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde bizim iktidara gelmemizden önce buna benzer hadiseler maalesef cereyan etti ve Türkiye yönetilememe problemiyle karşı karşıya geldi" dedi.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Muş, burada Vali Tuncal Sonel'den kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı. Bakan Muş, ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, belediyenin çalışmalarını inceledi. Daha sonra Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bakan Muş, esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda Muş, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.
'NE KADAR FAZLA OY ÇIKARABİLİRSEK GÖREVİMİZİ HAKKIYLA YERİNE GETİMİŞ OLABİLİRİZ'
Ziyaretlerinin ardından Bakan Muş, Altınordu ilçesinde bir otelde AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Muş, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri büyük bir fark ile yine kazanacaklarını söyledi. Hükümetin arkasında güçlü bir meclis grubunun olması halinde ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin iyi yapılabileceğini ifade eden Muş, "Bildiğiniz gibi yeni sistemde sandık başında cumhurbaşkanını seçtiğimiz an hükümet belli olmuş oluyor. Bir de başka bir sandıkta milletvekilleri için oy kullanılıyor. Hükümetin arkasında güçlü bir parti grubu olursa, güçlü bir meclis grubu olursa Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri o kadar iyi yaparız. Şunu sakın unutmayın; adaylıktı, milletvekiliğiydi bunların hepsi nasiptir. Kimin kaderinde varsa ona nasip olur. Dolayısıyla bu seçimde Ordu'da biz, ne kadar fazla milletvekili çıkarabilirsek, cumhurbaşkanımıza ne kadar fazla oy çıkarabilirsek, o kadar görevimizi hakkıyla yerine getirmiş olabiliriz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'Yİ BELİRSİZLİKLERE TERK EDEMEYİZ'
Türkiye'yi çok başlı bir yapıya terk edemeyeceklerini kaydeden Bakan Muş, "Partimiz büyük bir parti. Ordu teşkilatımız büyük bir teşkilat. Bütün arkadaşlarımız bizim için kıymetli, değerli. Birinin birinden bizim nazarımızda farkı yok. Türkiye'yi 20 yıldır yöneten tecrübesi, birikimi, irade koyabilen bir yönetim var, bir lider var. Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye geçmişte bunu yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde bizim iktidara gelmemizden önce buna benzer hadiseler maalesef cereyan etti ve Türkiye yönetilememe problemiyle karşı karşıya geldi. Bugün Ordu'da bir iki yerde söyledim burada bir daha söylemekte fayda var; iradenin olmadığı yerde yönetim olmaz. Nizamülmülk, 'bir işi iki kişiye vermeyin' der. Rakiplerimiz bir kişi değil, 3 kişi değil, 5 kişi değil 7 kişi hatta belki daha da fazla artırabilirler. Dolayısıyla bin yıl önce bile, büyük Selçukluların sadrazamı, veziri Nizamülmülk'ün işaret ettiği nokta bin yıl sonra da değişmedi. Dolayısıyla Türkiye'ye vaad edeceği, Türkiye'yi ileriye taşıyacağı, Türkiye'yi büyüteceği hiçbir adımı atamayacak bir rakiple karşı karşıyayız. Bu hissiyatla çalışmamız lazım değerli arkadaşlar. Aday olan arkadaşlarımız kadar diğer arkadaşlarımızın bu bilinçle, bu şuurla meseleye yaklaşması bizim açımızdan önemlidir" ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-06 20:53:17

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