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'Üç Kız' heykeli kamera ile korunacak

DHA

'Üç Kız' heykeli kamera ile korunacak


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılıp, tahrip edilen 'Üç Kız' heykeli, yerinden sökülerek bakıma alındı. Heykeltıraşlarca onarılacak heykeller, yerleştirildikten sonra güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat takip edilip, korunacak.
Taşbaşı Mahallesi'nde seyir terası konumundaki açık alana, 17 yıl önce 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenerek yapılan 'Üç Kız' heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016'da gövdesinden kırılıp, zarar gördü. Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, geçen günlerde heykeller 4'üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi. Soruşturma kapsamında heykellere zarar veren kişi veya kişilerin izine rastlanılmadı.
HEYKELLER BAKIMA ALINDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, heykellerin onarılması için çalışma başlattı. Uzman ekiplerce yerlerinden sökülen heykeller, bakıma gönderildi. Heykeltıraşlarca 15 gün sürecek olan çalışmanın ardından heykeller yeniden yerine yerleştirilecek. Bunun yanı sıra belediye, alana 2 güvenlik kamerası yerleştirerek, heykelleri 7 gün 24 saat takip edecek.
'ORİJİNAL HALİNE GETİRİLECEK'
Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, heykellerin orijinal haline getirileceğini belirterek, "Ordu'muzun kültüründe, sanatında çok önemli bir yeri olan, türkülere konu olmuş 'Üç Kız' heykelimiz, yaklaşık 4 yıl önce tekrar onarılıp, çevre düzenlemesi yapılarak Taşbaşı Mahallemizde tekrar halkımızın görseline, ziyaretine açılmıştı. Ama o süreçten bu yana zaman zaman kimliği belirsiz kişilerce, şu ana kadar 7-8 kere heykele zarar verildi. Yaptığımız uyarılara rağmen bu saldırılar devam ediyordu. En son yine bir saldırı oldu. Şu an alıp, onarıma götürdük. Bu özel olduğu için heykeltıraşlarca gerekli çalışmalara başlanıldı. 15-20 gün içerisinde tekrar yapılıp, orijinal haline getirilerek, aynı yerine konulacak" dedi.
'TÜM GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKALIM´
Bölgeye güvenlik kamerası yerleştirildiğini ifade eden Gündoğar, "İdaremizin verdiği karar neticesinde heykellerimizin bulunduğu bölgeye kamera sistemi kuruldu. İnşallah bundan sonra bu tip zarar veren kişiler tespit edilecek. Bundan sonra zarar verilememesi noktasında gerekli tedbirler alındı. Türkülere konu olmuş, bizim sanat tarihinde yeri olan bu heykellerden ne istiyoruz? Sadece oraya değil; Ordu'nun tüm güzelliklerine sahip çıkalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-12 11:53:30

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