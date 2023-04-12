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Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğiz

DHA

Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğiz


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye yüzyılını inşa edebilmek ve Ordu'yu mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz" dedi.
Ordu´dan milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Başkanlığı´nda partililerle buluştu. Aday olarak ilk kez geldiği Ordu'da açıklamalarda bulunan Özer, son 20 yılda Türkiye'de önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Bu hizmetlerden Ordu´nun da yararlandığını belirten Özer, "Bildiğiniz gibi son 20 yılda AK Parti iktidarlarında Türkiye´de gerçekten çok önemli bir dönüşüm sağlandı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her alanda Cumhuriyetin 1´inci yüzyılını çok kapsamlı, gecikmiş olan hizmetleri telafi edecek mekanizmaları inşa ederek bir sonraki yüzyıla, Türkiye yüzyılına taşımak için çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu hizmetlerden Ordu´muz da önemli miktarda yararlandı. Bu süreçte mevcut milletvekillerimiz Ordu´nun, Ankara´da her alanda hizmetten daha fazla yararlanabilmesi için çok önemli katkılar verdiler. Kendilerine minnettarım ve şahidim; Milli Eğitim Bakanı olarak da Ordu´ya yeni yatırımları alabilmek için gerçekten çok büyük çaba sarf ettiler. Diğer bakanlıklara da aynı şekilde çaba sarf ettiler" diye konuştu.
'BUGÜNLER TARTIŞMA GÜNLERİ DEĞİL'
Ordu´nun kazanması için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Özer, "Yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Seçim süreci başladı. Birlik beraberlik içerisinde Ordu´muzu çok daha güçlü hale getirebilmek için kırmadan, dökmeden, gönül yaparak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni arkadaşlarımızın her birinin kendine has birikimi var, deneyimleri var, müktesebatı var. İşte biz bu müktesebatların her birini tek bir odak noktasında birleştirmeyi arzuluyoruz. O da Ordu´ya hizmet etmek. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak zaten sadece Ordu değil, ülkemizin her şehrine hizmet etmekten büyük onur duydum. Gerçekten Türkiye sevdalısı olarak ülkemizin eğitimdeki kalkınmışlığını ve güçlenmesini sağlamak için tüm ekibimizle sadece Ordu´da değil, tüm illerimizde büyük çaba sarf ettik. Şimdi Ordu benim yeni şehrim olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte, mevcut milletvekillerimiz, yeni milletvekilleri adaylarımızla birlikte ama en önemlisi birlik beraberlik içerisinde Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için, Ordu´yu mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz. Bugünler tartışma günleri değil, bugünler küçük ayrılıkları büyük noktalara taşıma günü değil, bugünler dediğim gibi Ordu´nun kazanması için birlik ve beraberlik günleri. Tek derdimiz Ordu´muzun çok daha güçlü hale gelmesi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-12 19:36:29

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