Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğiz (2)



İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere seslenen Özer, Türkiye´nin son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktığını söyledi. Cumhuriyetin ilk yüzyılının eksiklerinin tamamlandığı bir yüzyıla tanıklık ettiklerini belirten Özer, "Bu coğrafya Yunus Emrelerin, Mevlanalar'ın gönül coğrafyası yaptığı topraklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya her alanda vatandaşımızın hizmetle buluştuğu, yaşamının niteliğinin arttığı bir dönem oldu son 20 yıl. Şimdi bu 20 yılda yapılanlarla Cumhuriyetin ilk yüzyılının eksikliklerinin tamamlandığı bir yüzyıla tanıklık ettik Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde. İnşallah Ordu´da el birliği yaparak, birlik beraberlik içerisinde bu yolculuğa en büyük katkıyı veren iller arasına gireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-12 20:37:00



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