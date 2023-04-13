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Bakan Özer: Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız

DHA

Bakan Özer: Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak en çok önemsedikleri projelerden birinin 'köy yaşam merkezleri' olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 2 bin 237 köy yaşam merkezini ülkemize kazandırdık ve bu yılın sonuna kadar da tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, valiliğin düzenlediği 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, Ordu'ya 1 milyar 305 milyon TL tutarında ilave yatırım yapılacağını açıkladı. 2023 yılında toplam 1 milyar 796 milyon TL eğitim yatırımının Ordu'da yapılacağını belirten Özer, yarın itibarıyla da projelerin ihale onaylarının verileceğini söyledi.
Türkiye'de köy okullarının bu yılın sonuna kadar açılacağını kaydeden Bakan Özer, "Bizim bakanlık olarak en önemsediğimiz projelerden bir tanesi, köy yaşam merkezlerinin, yani eski köy okullarının tekrar hayata geçirilmesi. Çünkü bu okulları biz bakanlık olarak artık sadece köy ilkokulu, anaokulu olarak kullanma değil, aynı zamanda köydeki vatandaşlarımızın da halk eğitim kurslarıyla yaşam becerilerini arttıracak bir merkeze dönüştürüyoruz. Yani köy yaşam merkezlerinde bir veliyle çocuğunu aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Allah'a şükür, şu ana kadar 2 bin 237 tane köy yaşam merkezini ülkemize kazandırdık ve bu yılın sonuna kadar da tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız. Ama Ordu'yla ilgili ayrı bir şey yapacağız. 1 ay içerisinde köy okullarının tamamını, Allah'ın izniyle tekrar eğitime, köydeyse köyde, Büyükşehir kapsamında mahalledeki kullanılmayan o köy okullarının hepsini, köy yaşam merkezi olarak dönüştürerek vatandaşımızın, öğrencilerin kullanımını açacağız" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DEKİ TÜM İLÇELERİMİZDE BİLİM SANAT MERKEZLERİNİ KURACAĞIZ'
Bilim sanat merkezleri konusunda prensip kararı aldıklarını ifade eden Özer, "Bakanlık olarak, özellikle özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini desteklemek için ilave destek mekanizmalarını sunduğumuz bilim sanat merkezlerimiz var. Hem akademik becerisi, hem sanatla ilgili becerileri olan öğrencilerimizin, bu becerilerini geliştirmek için ilave destekler sağlıyoruz. Bakanlık olarak politikamız bilim sanat merkezlerinin erişilebilirliğini artırmak. Yani çok az sayıda bilim sanat merkezine bir sürü noktadan büyük mesafelerle erişilmesi değil, yatayda bilimsel merkezlerini tüm noktalara dağıtabilmek ve erişimini kolaylaştırmak. Bunun için bilim sanat merkezi sayısını gerçekten son zamanlarda çok fazla artırdık. Yani 500'lere yaklaştırdık ama bir prensip kararı aldık, inşallah yıl sonuna kadar tüm ilçelerimizde, sadece Ordu'da değil, Türkiye'deki tüm ilçelerimizde bilim sanat merkezlerini kuracağız. Ama Ordu'da çok daha hızlı bir şekilde kuracağız. Arkadaşlar çalışmaya başladılar. Ordu'da bilim sağlık merkezi olmayan tüm ilçelerimiz de bilim sanat merkezini kuracağız" dedi.
'HER TÜRLÜ İMKANIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ'
Bakan Özer, Ordu'ya, Türkiye'nin en donanımlı özel eğitim kampüsünü kazandıracaklarını da kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlık olarak Ordu'muzun sadece merkezde değil, 19 ilçesinde zaten iyi noktaya gelmiş olan eğitim kalitesini çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Ordu'yu sadece kendi içerisinde, ilçeler arasında rekabet eden bir şehir değil, ulusal ölçekte diğer illerle rekabet eden, dünyadaki akranlarıyla rekabet eden bir eğitim sistemine sahip, çok donanımlı bir Ordu yapmak için bakanlık olarak her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. İnşallah bu yatırımlarla Ordu, başka bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'nda yer alacak." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-13 17:16:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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