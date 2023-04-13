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Bakan Özer: Yılsonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız (2)

DHA

Bakan Özer: Yılsonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız (2)


'MİLLETVEKİLİ ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'
Ordu'da ilk sıradan milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla, Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı. Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Samet Altaş, mevcut milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEKONFERANS İLE PARTİLİLERE SESLENDİ
Programda kürsüye çıkan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefon ile Malatya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telekonferans ile partililerine seslenen Erdoğan, "Tabi son dönemlerde özellikle Ordu´dan gelen bazı haberler her ne kadar bizi üzdüyse de, biz bunu siyasetin içerisindeki her zaman yaşanan sıkıntılar olarak görüyoruz. Fakat Ordu gerçekten AK Parti ile beraber çok çok önemli yerlere ulaştı ve yine AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla ilerleyecek. Şu anda ben Milli Eğitim Bakanımı Ordu´ya emanet ettim, emanet ediyorum. Mahmut Bey inşallah Ordu ile beraber orada özellikle eğitimde atılacak adımlarda Ordu´ya çok farklı bir şekilde çıta inşa edilmesine vesile olacaktır. Bunun yanında yine ikinci sırada arkadaşımız olsun öyle, üçüncü sıradaki Mustafa´yı zaten tanıyorsunuz. 4-5 diğer arkadaşlarımız ha keza öyle. Bunların hepsini komisyonlarımızda ciddi manada inceleyerek adımları attık. Şimdi diyorum ki, durmak yok yola devam ve bazılarının hesaplarını da sizler Ordu olarak bugüne kadar nasıl bozduysanız bundan sonra da bozacağınıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.
`EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİR TANESİ´
Bakan Mahmut Özer ise yeni dönemde tüm dünyanın mazlumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şarkısını söylemeye gür bir sesle devam edeceğini belirterek, "Bu seçim gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan yeni dilin, yeni, hikâyenin çok daha güçlü bir şekilde yaygınlaşması en kritik seçimlerden bir tanesi. İlk kez bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi hikâyesini üretme, ona sahip çıkma ve özellikle mazlumların şarkılarının söylediği bir döneme tanıklık etti. Ben inanıyorum ki yeni dönemde sadece Türkiye´nin mazlumları değil, tüm dünyanın mazlumları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şarkısını çok gür bir şekilde söylemeye devam edecek. Ben inanıyorum ki Ordulu kardeşlerim sizler küçük hesapları bir kenara bırakarak bu kutlu yürüyüşün neferleri olarak `Türkiye Yüzyılı'nda´ Ordu´nun çok daha kritik bir il olmasına katkı sağlayacaksınız" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-13 20:58:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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