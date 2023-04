Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün itibariyle nakillerini diğer illere aldırıp tekrar deprem bölgesindeki 10 ile geri dönüş yapan öğrenci sayısının 32 bin 659´a ulaştığını ifade ederek, "İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Hızlı bir şekilde toparlanırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Altınordu ilçesinde Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu´nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, taleplerini dinledi. Öğrencilerin uzattığı defter ve kağıtlara imza atan Bakan Özer, bugün başlayacak olan ara tatilde en az bir kitap okunmasını istedi. Deprem bölgesindeki hayatın normalleşebilmesi için eğitimin öncelikle normalleşmesi gerektiğini ifade eden Bakan Özer, "6 Şubat tarihinden itibaren bu bilinçle tüm bakanlıktaki arkadaşlarımızla, valiliklerimizle, il milli eğitim müdürlüklerimizle bu bilinçle hareket ettik. Sizlerin de bildiği gibi depremden etkilenen 10 ilimizde hayatı normalleştirmenin yolunun eğitimi normalleştirmek bilinciyle, her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla öncelikli olarak çadırlarda, konteynerlerde yeni eğitim sınıfları oluşturarak öğrencilerimizi bulundukları her mekanda öğretmenleriyle buluşturmaya büyük özen gösterdik" dedi.

Deprem bölgesindeki 10 ili 3 kategoriye ayırarak normalleştirmenin yollarını aradıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bu vesileyle 1´inci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizi 1 Mart tarihi itibariyle merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim-öğretimi normalleştirdik. Yine 2´nci kategoride yer alan Osmaniye, Gaziantep ve Adana illerimizde de eğitim-öğretimi 13 Mart itibariyle normalleştirdik. Geriye kalan ve depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay´da ise merkez ve ilçelerinde tamamında bir anda değil, sağlam binalarda ilçe bazlı bir şekilde eğitim-öğretimi normalleştirmek için 27 Mart tarihinde belirli ilçelerde eğitim ve öğretime başladık. Bu kapsamda 27 Mart´ta Malatya´da 8 ilçede, Kahramanmaraş´ta 2 ilçede, Hatay´da 7 ilçede ve Adıyaman´da 5 ilçede çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. 24 Nisan itibariyle artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksik kalmadan eğitim-öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesi ile ilgili en önemli adımı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız."

Bugün itibariyle nakillerini diğer illere aldırıp tekrar 10 ile geri dönüş yapan öğrenci sayısının 32 bin 659´a ulaştığını ifade eden Bakan Özer, "Ben inanıyorum ki, 24 Nisan tarihi itibariyle Hatay ve Adıyaman´da da tüm merkez ilçelerin açtıktan sonra bu rakam her geçen gün daha fazla artacaktır. En fazla geri dönüşün olduğu ilk 4 il 8 bin 269 öğrenci ile Kahramanmaraş, 6 bin 472 öğrenci ile Gaziantep, 6 bin 181 öğrenci ile Hatay ve 3 bin 519 öğrenci ile Malatya oldu. Gördüğünüz gibi hatta Kahramanmaraş ve Malatya´da öğrencilerimiz hızlı bir şekilde dönmeye başladı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Hızlı bir şekilde toparlanırız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-14 13:06:09



