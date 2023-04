Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı (2)

BAKAN ÖZER, BÜYÜKŞEHİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i ziyaret etti. Bakan Özer, Başkan Güler´in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Ordu´da hayata geçirmeyi planlandığı `Sayacabaşı Bilim Kenti´ projesi için bugünden itibaren çalışmaların başlatılacağını söyledi.

`BİR EĞİTİM VE BİLİM SEVDALISI´

Ziyarette açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, "Bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim Ordu´daki en önemli eğitim paydaşımız. Gerek eğitim alanlarının bulunması gerekse mevcut okulların içeriğinin güçlendirilmesi noktasında, bakanlığımıza çok büyük destek veren en önemli paydaşımız. Sayın Başkanımız aynı zamanda bir eğitim ve bilim sevdalısı. Ordu´daki tüm okullarımızdaki ihtiyaçlarımız ile ilgili her zaman destek oluyor. Kendisine tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'MEVCUTLARININ ÇOK ÜZERİNDE BİR BİLİM KENTİNİ ORDU´YA KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan Güler´in vizyon projelerinden biri olan Sayacabaşı Bilim Kenti projesi için Millî Eğitim Bakanlığı ortaklığında çalışmaların başlatılacağını söyleyen Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Sayın Başkanımızın 2 yıldan bu yana gerçekleştirmek istediği çok önemli bir projesi var. Bu proje Sayacabaşı Bilim Kenti projesi. Gerçekten çok kapsamlı bir proje. İçerisinde temel bilimlerle ilgili her türlü deneyin yapılabildiği, mevcutta bulunan müzelerinde çok ötesinde eğitim bilimlerini de içeren, akademisyenlerin de çalışmalar yapabileceği çok kapsamlı bir bilim kenti projesi. Bu projeyi, Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yapmayı çok arzu ediyor. İl toplantısında da bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımızca görüşüp, bugün itibari ile süreci başlatmış olacağız. Bugün itibarı ile Türkiye´de olmayan, mevcutlarının çok üzerinde bir bilim kenti bağlamında bir mekanı kazandırmış olacağız. Böylelikle çocuklarımızın merak duygusunu uyandırarak bilimle, kültürle, sanatla içe içe yetişeceği; aynı zamanda yaz kampı olarak da kullanabileceği, sadece Ordu´ya değil bölgeye hitap edebilecek derecede değerlendirebilecek bir bilim kentini Ordu´ya kazandırmış olacağız. Bu proje için öncelikle sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah her gün Ordu´muza bir güzelliği daha ilave ederek şehrimizi ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı da Karadeniz´imizin en güçlü kentlerinden biri yapacağız. Projenin Ordu´muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-14 15:04:32



