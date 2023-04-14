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Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı (3)

DHA

Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı (3)


`BUGÜN İTİBARIYLA 1 MİLYON 400 BİN ÇIRAK VE KALFA VAR´
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesi´nin ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve Ordu Ticaret Borsası´nı ziyaret etti. Odaların çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Özer, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip fotoğraf çekildi. Daha sonra Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odası´nı da ziyaret eden Özer, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özer, esnafın sorunlarının çözümü noktasında kısa sürede çaba sarf edeceklerini söyledi.
`ÇOK CAZİP BİR MESLEKİ EĞİTİM MODELİ ORTAYA KOYDUK´
Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlara yapılan en büyük katkının çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Özer, "Gerçekten 25 Aralık 2021 tarihinde bu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu´nda yapmış olduğumuz değişiklikle hem işveren işin hem de gençlerimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modeli ortaya koyduk ve o gün itibarıyla tüm Türkiye´de çırak ve kalfa sayısı 159 bin iken, bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var Tüm Türkiye´de. Bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz. Onun için bizim en önemli partnerimiz, en önemli paydaşımız kıymetli başkanımız. İnşallah bundan sonra da bir araya geleceğiz. Ne gibi açılımlar yapabiliriz ne gibi destekler sağlayabiliriz, bunlara bakacağız" dedi.
Bakan Özer, programının son bölümünde Ordu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü´nde iş insanları ile bir araya gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Özer, ziyaretinin ardından kara yoluyla kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-14 17:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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