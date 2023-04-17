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Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir

DHA

Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir


Mustafa KIRLAK-Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılın hikayesi, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma hikayesidir. Son 20 yılın hikayesi Sayın Cumhurbaşkanlığı'mızın liderliğinde yerli ve milli davanın hikayesidir" dedi.
Bakan Mahmut Özer, Ünye ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Özer, 81 ilin hizmetkarı olduklarını söyledi. Ordu'ya tüm hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirten Özer, "Biraz önce Büyük Birlik Partisi İl Başkanı'mız Tokat ile ilgili bazı şeyler söyledi. Ben 81 ilin hizmetkarıyım, Tokat'ın ve Ordu'nun da hizmetkarıyım. Ankara'nın da İstanbul'un da Ünye'nin de hizmetkarıyım. İnşallah sizlerle el ele vererek Ordu'muzu çok daha iyi noktalara getireceğiz. Nasıl 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ordu'muz eğitimden sağlığa tüm alanlarda hizmet aldıysa; bundan sonra da birlik, beraberlik içerisinde bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.
'KÜLTÜR MERKEZİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'
Ünye Kültür Merkezi için ihale izninin bugünden itibaren verildiğini belirten Özer, "Ordu'nun eğitimdeki 496 milyonluk yatırımının 1 milyar 796 milyona çıkartmışsak; Ordu'nun eğitim ile ilgili her türlü sorununu adım adım çözeceğiz. Sadece eğitim alanındaki yatırımlar değil. Mesela Ünye'mizin yıllardan beri kronik olan kültür merkezi sorununu çözeceğiz. Buraya gelmeden önce kıymetli Kültür Bakanı'mız ile görüştüm. Yüzde 20'si bitmiş olan ve tasfiye edilen Ünye Kültür Merkezi'mizin ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. Bakanlığımız yeniden ihale iznini bugün itibarıyla Ordu'muza, Ünye'mize gönderiyorum" diye konuştu.
'YEPYENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ'
Türkiye'nin yepyeni bir yolculuğa çıktığını kaydeden Özer, "Son 20 yılın hikayesi, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma hikayesidir. Son 20 yılın hikayesi Sayın Cumhurbaşkanlığı'mızın liderliğinde yerli ve milli davanın hikayesidir. İnşallah sizlerle, tüm milletvekili adaylarımız ile yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizimle hareket etmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar lideriniz olarak seçmeye var mısınız? Sizler bizlere destek verdikçe, Allah'ın izniyle Türkiye çok daha güzel olacak. Ordu'muz çok daha güzel olacak inşallah" dedi.
Özer, konuşmasının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti, partililer ve esnafla bir araya geldi. 'Reisin gittiği yola başımızı koyduk' diyen bir esnaf da seçimlerde Bakan Özer'e destek vereceğini söyledi.
ÜTSO'YU ZİYARET ETTİ
Bakan Özer, daha sonra Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ÜTSO) ziyaret etti. Özer, Ordu'nun Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehir olduğunu söyledi. Ekonomisinin her geçen gün yükselme potansiyeli olan bir il olduğunu belirten Özer, "Özellikle Ünye'nin liman ile ihracat kapasitesinin her geçen gün artma potansiyeli var. İnşallah yakın zamanda temellerini atacağımız Ünye-Akkuş-Niksar kara yolu ile bu bölgenin ekonomik kapasitesi çok daha fazla artacak. Diğer taraftan Ünye'deki tüm sektörlerin güçlenmesi ile ilgili de tüm bakanlıklarımızla destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Ünye Ticaret Borsası ile Ünye Belediyesi'ni de ziyaret eden Özer, Ünye Kültür Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2023-04-17 16:06:04

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