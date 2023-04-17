Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir (2)

FATSA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ´NİN AÇILIŞINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Ordu´nun Ünye ilçesindeki temaslarının ardından Fatsa Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar tarafından karşılanan Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra Fatsa Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Fatsa Çevre Yolu´nun kısa zamanda yatırım programına alınacağını müjdeledi. Özer, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Merkezde partililerle sohbet eden Özer, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
`ORDU´NUN SORUNLARINI ÇÖZMEYE GELDİK´
Bakan Mahmut Özer, AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri´ndeki programda konuşan Özer, "Ordu´muz, Tokat´ımız, Samsun´umuz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yepyeni bir yüzyıla girecek. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda Cumhuriyetin 1´inci yüzyılının eksiklikleri giderildiyse, işte bizlerde Ordu´nun her eksikliğini gidermeye, sorunlarını çözmeye geldik. Sizlerle birlikte yol yürümeye geldik" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-04-17 20:13:09
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