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Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir (2)

DHA

Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir (2)


FATSA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ´NİN AÇILIŞINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Ordu´nun Ünye ilçesindeki temaslarının ardından Fatsa Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar tarafından karşılanan Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra Fatsa Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Fatsa Çevre Yolu´nun kısa zamanda yatırım programına alınacağını müjdeledi. Özer, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Merkezde partililerle sohbet eden Özer, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
`ORDU´NUN SORUNLARINI ÇÖZMEYE GELDİK´
Bakan Mahmut Özer, AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri´ndeki programda konuşan Özer, "Ordu´muz, Tokat´ımız, Samsun´umuz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yepyeni bir yüzyıla girecek. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda Cumhuriyetin 1´inci yüzyılının eksiklikleri giderildiyse, işte bizlerde Ordu´nun her eksikliğini gidermeye, sorunlarını çözmeye geldik. Sizlerle birlikte yol yürümeye geldik" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-04-17 20:13:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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