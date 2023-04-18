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Bakan Özer´den Ordu için millet bahçesi açıklaması

DHA

Bakan Özer´den Ordu için millet bahçesi açıklaması


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU 19 Eylül Stadı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, millet bahçesi ile ilgili tahsis yazısını gönderdi. Millet bahçesinin ilk kazması hayırlı olsun" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yıkılarak millet bahçesine dönüştürülecek olan Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Millet bahçesi projesi ile ilgili çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, "Millet bahçesi olarak Ordu'nun da uzun zamandan beri takip ettiği projede de güzel sürprizler oldu. Bugün de buradayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız burayla ilgili gerekli her türlü işlemlerini tamamlamıştı zaten. Yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu içinde bulunduğumuz stadyumu tahsis etmesi gerekiyordu. Gençlik ve Spor Bakanımızla geçen hafta görüştük. Sağ olsun dün itibariyle buranın millet bahçesine tahsisi ile ilgili yazıyı gönderdi. Kıymetli Bakanım Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.
'ORDU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMI ATMIŞ OLACAĞIZ'
Millet Bahçesi projesinin Ordu için önemli bir sosyal alan olacağını söyleyen Bakan Özer, "Ordumuz ile ilgili çok önemli insanlarımızın dinleneceği, kültür sanat etkinliklerinin olacağı kaynaşacakları, sosyalleşecekleri çok önemli bir proje olan millet bahçesinde inşallah yarın itibariyle valimiz de buranın yıkımı ile ilgili süreci başlatacak ve Ordumuz ile ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız. Bizim derdimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla, herkesle birlikte ordumuzu çok daha güçlü hale getirmek. Yeni atacağımız adımlarla birlikte ordumuz çok daha güçlü hale gelecektir. Millet bahçesinin ilk kazması hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-18 12:51:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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