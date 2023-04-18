Bakan Özer´den Ordu için millet bahçesi açıklaması (2)



`YENİ BİR HEYECAN VAR´

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Altınordu ilçesinde yerine millet bahçesi yapılacak olan Ordu 19 Eylül Stadyumu´ndaki incelemelerinin ardından AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı´nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Özer, tüm ilçeleri çok daha güçlü hale getirmek ve kronik olan problemleri çözmek istediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye vizyonunun çok daha güçlü bir şekilde Anadolu'nun her noktasına ulaşmasını sağlamak ve o vizyon çerçevesinde hizmetin tüm vatandaşların erişilebilir bir şekilde yaygınlaşmasına katkı vermek için çalışacağız. İnşallah bunu Ordu'da başaracağımıza ben canıgönülden inanıyorum. Gerçekten yeni bir heyecan var. İnşallah bu heyecanı Ordu'nun hizmet alma bereketine dönüştürmek için biz de gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Gidilmedik ilçe, köy bırakmayacağız. Tabii yapacaklarımızı seçim sonrasına bırakmayacağız. Yapacaklarımızı seçimden önce de yapacağız inşallah. En azından bir düğüm atacağız, bir başlangıç yapacağız ve seçimden sonra da o başlattığımız projelerin yakinen takipçisi olacağız" dedi.

Bakan Özer, ilçede ihtiyaç duyulan öğretmenevi için telefonla bakanlık yetkililerini arayarak, yatırım programına alınması konusunda talimat verdi. Özer, buradaki ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-18 17:01:19



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