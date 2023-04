Bakan Özer´den Ordu için millet bahçesi açıklaması (3)

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından, `Muhtarlar Buluşması ve İftar Programı´na katıldı. İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa Bakan Özer´in yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, milletvekili adayları ve mahalle muhtarları katıldı.

`BU YENİ YÜZYIL `TÜRKİYE YÜZYILI´

Programda muhtarlara hitap eden Özer, "Gerçekten yüzyılın afetinden bu kadar hızlı şekilde toparlanabilmek ancak Türk insanının yapabileceği bir iş devletiyle, milletiyle. Çünkü bu ülke, bu coğrafya başkasının derdine derman olmak için koşuşan insanların coğrafyası. Bu coğrafya komşusu aç iken, tok yatmayı kendisine sindiremeyenlerin coğrafyası. Çünkü bu coğrafyayı Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Hz. Mevlana, Hz. Yunus Emre gönül coğrafyası yaptı. İşte bu insanlar deprem bölgesine koşturarak hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için her türlü fedakârlığı yaptılar. Yine bu gönül coğrafyasının insanları da son 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde vatandaşının nerede olursa olsun dağda, taşta, merkezde, ilçelerde hayatını çok daha güzel hale getirmek için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her alanda hizmet dönemi oldu. Cumhuriyetin 1´inci yüzyılının tüm eksiklikleri işte bu son 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamlandı ve yeni yüzyıla hazır hale getirildi. Bu yeni yüzyıl `Türkiye Yüzyılı.´ Sizlerin, bizlerin artık çok daha güçlü bir şekilde dünyaya bizde varız diyebileceğimiz bir yüzyıl" dedi.

`NİCE TOGG´LAR YAPILACAK´

Türkiye´nin yerli ve milli aracı TOGG´un özgüveni gösteren sembolik bir araç olduğunu belirten Özer, "Togg sadece bir araç olmanın ötesinde sembolik anlamı olan bir şey. Togg bu insanların bu aracı yapabildiğini gösteren, özgüveni gösteren bir sembolik araçtır. Nice Togg´lar yapılacak. Savaş gemileri yapılmaya başlandı. İHA´lar, SİHA´lar. Her şey ne için? Sizler için yapıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde çok daha güzel olalım diye yapıyoruz. İnşallah nasıl diğer illerde her türlü yatırım yapılmışsa, Ordu´da bundan nasibini almışsa, bu dönemde de önce eğitimle ilgili yatırımlar olmak üzere her alanda kronik her türlü problemini inşallah birlikte çözeceğiz. Buna azimliyiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-18 20:50:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.