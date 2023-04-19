Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa bayram hediyesi hazırlandı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı için hazırlanan hediyelerin, deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa dağıtımının başladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Perşembe ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında; AK Parti İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası ve Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, esnaf ve bölge halkıyla bir araya geldi. Balıkçı barınağı ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri'nin usta öğreticilerinin hazırladığı hediyelerin deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa dağıtılmaya başladığını söyleyerek, "Çocuklarımızı bayramda mutlu edebilmek adına fedakarca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Özer, deprem bölgelerinde, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama otelleri, öğretmenevleri ve meslek liselerinden karşılandığını söyleyerek, "6 Şubat depremi hem ölçeği hem de şiddeti bakımından çok büyük bir depremdi. Ben de Kültür ve Turizm Bakanımız ile birlikte 6 Şubat tarihinden itibaren Malatya'daydım. İkinci depremi Malatya Doğanşehir'de yaşadım. Yaklaşık 45 gün bölgedeydik. 10 ilimizin hem yaralarını sarmak, ayağa kaldırmak, hem de eğitimi normalleştirmek için çok çaba sarf ettik. Öğretmenlerimize teşekkür etmek isterim. Öğretmenlerimiz ilk günden itibaren öncelikli olarak vatandaşlarımızın hem yemek hem de barınma ihtiyacını karşılamak için büyük çaba sarf ettiler. Özellikle uygulama otellerimizdeki, öğretmenevlerimizdeki yemek üretim kapasitesi günlük 2 milyona çıktı. Şu ana kadar 60 milyonun üzerinde yemek üretilip bölgedeki vatandaşlarımıza dağıtıldı. Ekmek üretiminde; 1,8 milyon günlük ekmek üretebilir hale geldi meslek liselerimizde kurduğumuz ekmek atölyeleri, fabrikaları. Diğer taraftan ilk 1 ay içerisinde yaklaşık 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde barındı. Çünkü bölgedeki en sağlam en dayanıklı binalar MEB binalarıydı. Yaklaşık 20 bin 868 binanın sadece 24 tanesi yıkıldı ilk başlangıçta. Dolayısıyla bakanlığımızın tüm imkanları sahadaydı. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il müdürlerimiz, öğretmenlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın yaralarını sardık ve sarmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ SAHADALAR

Deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek sağladıklarını ve Ramazan Bayramı'nda çocukların, kendilerini yalnız hissetmemeleri adına hediyeler hazırlandığını söyleyen Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi'nde (MAKUB) görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmenimiz, ilk andan itibaren sahada seferber oldular ve vatandaşlarımızı enkazdan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Çok sayıda vatandaşımızı da canlı çıkardılar. Onlara minnettarız. Eğitim süreçlerini hızlı bir şekilde normalleştirdik. Adıyaman ve Hatay'da az sayıda ilçe kalmıştı açılmayan. Onları da 24 Nisan tarihi itibarıyla açacağız. Tüm öğretmenlerimiz sahadalar. 2 gün sonra bayram var. Depremin en fazla mağdurları, çocuklarımız oldu. Biz bakanlık olarak onların travmaları atlatmaları için ilk günden itibaren çadırda psikososyal destekler verdik. Onların psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her zaman destek olduk. Bu bayramda da onları yalnız bırakmayacağız. Halk eğitim merkezlerimizdeki, olgunlaşma enstitülerindeki kıymetli usta öğreticilerimizin katkılarıyla hazırlanan güzel bayram hediyeleri, 12 bin çocuğumuza dağıtılmak üzere bugün itibarıyla bölgeye intikal etti, dağıtımları başladı. Çocuklarımızı bayramda bir nebze olsun mutlu edebilmek için bakanlığımızın fedakarca çalışan halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüsü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke sıkıntılar yaşasa da tekrar çok güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2023-04-19 16:01:33



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