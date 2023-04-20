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Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti

DHA

Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU Üniversitesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, iki eğitim ve bir araştırma bilimlerini üniversiteye kazandıracaklarını belirterek, "Ordu'yu sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte bir eğitim şehri yapacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı öncesinde Ordu'da ziyaret ettiği şehitlikte dua etti. Şehit yakınlarına da başsağlığı dileyen Bakan Özer, daha sonra Ordu Üniversitesi'ne giderek Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, "Biz eğitime bir bütün olarak bakıyoruz. Sadece ilk ve ortaöğretim olarak bakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ordu'da eğitimi güçlendirmek için yapacaklarımız kadar, yükseköğretim aşamasında da yapmamız gereken şeyler var. Sayın Rektörümüzden bilgi alma imkanımız oldu. 19 bin öğrencisi olan, gelişmeye açık bir üniversitemiz. İnşallah eksik olan fakülteleri ve yeni açılım yapacağı noktalarda bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.
'MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KIYMETLİ OLACAK'
Üniversitenin en önemli eksikliklerinden birinin 'Mühendislik Fakültesi' olduğuna vurgu yapan Bakan Özer, "Gerçekten Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılımları, şehrin ekonomik gelişmişliğiyle bağlantılı yerlerde Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge gibi yeni açılımlar yapıldığı zaman en fazla ihtiyaç duyulacak fakülte, mühendislik fakültesi. Bunun devamı olarak Teknopark'ın olması Ar-Ge ve inovasyon bağlamında da hem üniversitenin güçlü olması, hem de şehrin sektör temsilcilerinin çok daha güçlü olması gerekir. Bu anlamda istişare edebileceği mekanizmaların inşası anlamında mühendislik fakültesi kıymetli olacak. Bir de araştırma ekosistemini kurmak için de hem Teknopark'a hem de mühendislik fakültesine çok fazla ihtiyaç var. İnşallah ben de takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Meslek Yüksekokulu girişimlerinin de olacağını kaydeden Bakan Özer şunları söyledi:
"İki eğitim bilimini, bir de araştırma bilimini üniversitemize kazandıracağız. Üniversitemizi çok daha güçlü bir şekilde bölgenin güçlü üniversiteleri arasına sokmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Böylece Ordu'nun sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte bir eğitim şehri olabileceğini düşünüyorum. Biz de bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacağız. Umarım özel müteşebbisler de Ordu'da üniversite kurmayla ilgili yeni açılımlar yaparlar, biz de onları destekleriz. Böylece çok güzel bir eğitim ekosistemi inşa ederiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-20 12:06:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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