Bakan Özer, bayram namazını Ordu´da kıldı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, bayram namazını Ordu´da kıldı. Özer, namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Seçim çalışmalarını, milletvekili adayı olduğu Ordu´da sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bayram namazını kentin simgesi olan Atik İbrahim Paşa Camii´nde kıldı. Bakan Özer, beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, birlikte namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Namazın ardından gazetecilere açıklama yapan Özer, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı´nı kutluyorum. Ramazan Bayramı´nın ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı vermesini cenabı Allah´tan niyaz ediyorum. Bu bayram biraz buruk kutladığımız bir Ramazan Bayramı. Çünkü 6 Şubat´ta gerçekten ülkemiz hem şiddeti olarak hem ölçeği olarak çok büyük bir depremle yüzleşti. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Bu vesile ile kaybettiğimiz canlara Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı celil diliyorum. Orada yaralı olan vatandaşlarımıza Allah´tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılarla yüzleşmeyiz" dedi.

Bayramların kırgınlıkların giderildiği, barışın yaygınlaştığı zamanlar olduğunu kaydeden Özer, "İnşallah ülkemizde bu bayramı çok güzel şekilde geçirip, vatandaşların birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi noktaya geldiği, herkesin birbirine selam verdiği huzur dolu bir ülke olarak çok daha güçlü noktalara geliriz" diye konuştu. Bakan Özer, konuşmasının ardından cami avlusunda beraberindeki heyet ve vatandaşlarla simit yiyip, çay içti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-21 09:13:18



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