Bakan Özer, bayram namazını Ordu'da kıldı (2)



'HARİCİ GÜÇLER ÜLKENİN BİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Ordu Ailesi Bayramlaşma' programına katıldı. Öğretmenevi'ndeki programa Bakan Özer'in yanı sıra Vali Tuncay Sonel, milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Özer, programdaki konuşmasında, 6 Şubat'ta Türkiye'nin, daha önce deneyimlemediği bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Bu ülke, bu aziz millet, öyle aziz bir millet ki, komşusu açken tok yattığı zaman kendini huzursuz hissediyor. Bu aziz millet, öyle aziz millet ki, kendi mutluluğunu başkasının mutluluğunda arıyor. Çünkü bu topraklar rastgele topraklar değil. Bu topraklarda cennetin yolu, insanın kendisine bakmasından geçmiyor. Diğerleriyle diğerlerine yardım etmekten geçiyor. İşte bu aziz millet, bir kez daha tüm dünyaya olağanüstü bir durum olduğu zaman küçük kırgınlıklarını bir kenara bırakıp, sahada nasıl seferber olabildiğini gösterdi. İnşallah bu bayram günü vesilesiyle de bizler, kırgınlıklarımızı ortadan kaldırıp, kardeşliklerimizi yeniden tesis edeceğiz. Yeniden güçlendireceğiz. Bu topraklar barışın daha çok yaygınlaştığı topraklar olacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu aziz milleti dünyada durduracak hiçbir güç yok ama tek bir şartla, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme şartıyla. Onun için tüm özellikle harici güçler bu ülkenin birliğini, beraberliğini ortadan kaldırmak için, araya nifak tohumları serpmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Ama bu aziz milletin feraseti hiçbir zaman buna fırsat vermeyecek. Geçmişte vermedi, bugün de vermeyecek, yarın da vermeyecek. Bu aziz millet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda, bu coğrafyada nasıl bin yıldır yaşıyorsa, bundan sonra da binlerce yıl bu topraklarda barış, huzur içerisinde, sadece kendi topraklarına değil, tüm dünyaya da barış hakkında söz söyleyebilecek bir devlet olarak varlığını sürdürecek" dedi.

'ÖĞRETMENLER GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZA NEDEN OLAN KAHRAMANLARIMIZ'

Öğretmenlerin depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çağrı beklemeksizin sahada seferber olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Öğretmenler sayesinde meslek liselerimiz, öğretmenevlerimiz, uygulama atölyelerimiz, günde 2 milyon yemek üretebilecek kapasiteye ulaştı. Günde 1 milyon 800 bin sıcak ekmek ürettiler, vatandaşa ulaştırdılar. Uyku tulumları diktiler Halk Eğitim Merkezleri´nde, olgunlaşma enstitülerinde. Meslek liseleri sobalar üretti çadır için. İşte öğretmenler şunu gösterdiler; bu öğretmenler, bu ülkenin en fazla vatandaşın derdiyle hemhal olabilen, değerlerini taşıyan ve geleceğe de umutla bakmamıza neden olan en önemli kahramanlarımız. O kahraman öğretmenlerimizi, gönülden vatandaşın derdiyle derman olan öğretmenlerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasının ardından kent protokolü ve bölge halkıyla bayramlaştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-21 13:38:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.