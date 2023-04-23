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Minik öğrenciler babaları ve dedeleriyle dans etti

DHA

Minik öğrenciler babaları ve dedeleriyle dans etti


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında minik öğrenciler, babaları ve dedeleriyle dans etti. Duygusal anların yaşandığı kutlamada çocukların ve velilerin performansı ayakta alkışlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu´da da coşkusuyla kutlandı. Kentte ilk tören Atatürk Anıtı´nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk koyduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam etti. Altınordu Haki Yener İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Program kapsamında ana sınıfı ve 1'inci sınıflardan oluşturulan bir grup öğrenci, babaları ve dedeleriyle dans etti. Duygusal anların yaşandığı kutlamalarda çocukların ve velilerinin performansı ayakta alkışlandı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
`İLK DEFA KIZIMLA DANS ETTİK´
Kızıyla dans eden Ender Özcan, "Çok mutlu oldum. Güzel bir anı olacak diye düşünüyorum. İleri de bu günleri seyrederiz herhalde" dedi.
Torunuyla dans eden İsa Akdeniz de "23 Nisan kutlamalarını bitirdik. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. Dans edebilmek için torunumla birlikte provalar yaptık. Burada da sergiledik" diye konuştu. 
Burak Ulusal ise "Çok heyecanlıydım. Çocukluğuma gittim. Anlatılmaz yaşanır, derler ya, yani o duyguları yaşadım. Farklı bir şeydi. İlk defa kızımla dans ettik. Evde de çalıştık ama burası çok farklı. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.
Volkan Balakar, "Bu güzel gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için ulusal değerlerimize, milli bayramlarımıza sahip çıkmamızın güzel bir örneği oldu. Çocuklarımız için güzel olan bir şey. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum" dedi.
Zeynep Sare Balakar da "Çok heyecanlandım. İlk defa çok iyi dans ettim babamla. 23 Nisan bize bayramımızı hissettiriyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-23 12:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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