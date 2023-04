Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)KURTULUŞ Savaşı´nda Batum´dan yüklediği cephaneyi İnebolu´ya götürmek için yola çıkan ve Yunan gemilerinden kaçarken Ordu´ya sığınan, yöre halkı tarafından cephanesi boşaltılarak denize batırılan, düşmanın uzaklaşmasıyla yeniden su üstüne çıkartılan Rüsumat No: 4 Gemisi´nin maketi yapıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Ordu´ya ayak bastığı alanda geminin maketini inşa eden belediye, alanı açık hava müzesi haline getirdi. Savaşın simgeleri arasında yer alan gemi, `Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi´nde ziyarete açıldı.

17 Ağustos 1921 tarihinde Batum´dan yüklediği cephaneyi İnebolu´ya götürmek için yola çıkan ve Karadeniz´de devriye atan düşman gemilerinin radarına giren Rüsumat No: 4 Gemisi, cephanesini düşmanlara vermemek için Ordu´ya sığındı. Yöre halkının desteğiyle elden ele boşaltılan cephaneler, depoya götürülerek saklandı. Gemi tamamen boşaltılmasının ardından suya batırıldı. Kıyıya yanaşan düşman gemisi, geminin battığını görmesi üzerine kentin kıyısından ayrıldı. Düşmanın bölgeden uzaklaşmasının ardından yöre halkı tarafından batırılan gemi, yeniden su yüzeyine çıkartıldı. Cephanesi geri yüklenenerek, İnebolu Limanı'na demir attı.

AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRDİ

Dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olarak adı tarihe yazılan Rüsumat No: 4 Gemisi destanının gelecek kuşaklara aktarılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Ordu´ya ayak bastığı alanda geminin maketini inşa eden belediye, alanı açık hava müzesi haline getirdi. Gemi içerisinde yeni müzecilik anlayışı ile tasarlanmış sergi salonu, dönemin denizcilik alanına ait replika eserler, Rüsumat Kaptanı Yüzbaşı Mahmut Gökbora´ya ait silikon heykel, cepheye taşınan canlandırma mühimmatlar yer aldı.

`TARİHİ GÜNE TANIKLIK EDEREK BU TESİSİ AÇIYORUZ´

İnşaat çalışmaları tamamlanan `Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi´nin açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından birini yazan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin replikasının müzesiyle birlikte açılışına şahitlik ettiklerini söyledi.

Başkan Güler, cephane taşıyan geminin, buradaki deniz açıklarında taktik icabı batırıldığını anlatarak, "Ondan önce Ordulu hemşehrilerimiz, yani dedelerimiz, anneannelerimiz, büyük annelerimiz buradaki sandalları bir araya getirdiler. O zaman iskele falan yok. Kaptan gemiyi karaya oturttu. Daha sonra üzerine konan kalaslarla cephaneleri taşıdılar. Daha sonra gemi, Yunan gemilerini takip ediyor. Taktik icabı batırdılar. Daha sonra yüzdürülüp üzerine cephaneleri koyup İnebolu'ya gitti ve şimdi de 100 yıl sonra Fatih gemimizin değerli komutanıyla, yani Barbaros'un torunlarıyla bu tarihi güne şimdi burada tanıklık ederek bu tesisi açıyoruz" dedi.

`BU ÜLKE KOLAY KAZANILMADI´

Ordu Valisi Tuncay Sonel de, "Biz gençlerimizin, çocuklarımızın geçmişini hatırlatmamız lazım. Bu ülke kolay kazanılmadı. Aramızda şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz var. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı al bayrak kolay kazanılmadı. Kıymetini bilmek lazım ve tarihimizi unutmamak lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından `Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi´nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış nedeniyle TCG Fatih Gemisi de Ordu'ya demir attı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-25 16:51:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.