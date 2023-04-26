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Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak

DHA

Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak


Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, trafik kazasında yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Özgür Öztürk'ün (30) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Öztürk'ün organları, 4 kişiye can ve ışık olması için alınarak, 3 kente gönderildi.
Fatsa ilçesinde 23 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanıp Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Öztürk'ün yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku bağışı sorumlusu tarafından bilgi verilmesinin ardından Öztürk'ün ailesi, organların bağışlanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen girişimlerde sağlık ekipleri organ nakli bekleyen hastalar için harekete geçti. Öztürk'ün karaciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri ise Erzurum'a organ nakli bekleyen hastalar için gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2023-04-26 11:36:42

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