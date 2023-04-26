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Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı

DHA

Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı


Mustafa KIRLAK/ÇAMAŞ (Ordu), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kanunu´nda yapılan değişikle, kadın kalfa sayısında artış yaşandığını belirterek, "Bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın sayısında çok ciddi miktarda artış oldu. 10-20 kat civarında artışlar oldu" dedi.
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu´da, AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığı´nda partililerle bir araya geldi. İlçedeki sorunlar ve eksikliklerle ilgili ilçe teşkilatından bilgi alan Özer, Ordu´nun tüm alanlarda son 20 yılda önemli bir dönüşüme tanıklık ettiğini söyledi. Özer, "Tek derdimiz ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, birlik ve beraberlik içerisinde Ordu´muzu çok daha iyi noktalara taşımak. İnşallah bunu da başaracağız. Zaten bu süre içerisinde bunu da gösterdik. Yani Ordu´muza hizmetin hızlı bir şekilde aktarılması noktasında beklentiyi de yükselttik aslında. Son 10 gün içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler, aslında çok önemli hizmetler" diye konuştu.
`CAZİP BİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MODELİNİ ORTAYA KOYDUK´
Bakan Özer, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ziyaretleri kapsamında 22 mesleki eğitim merkezi (MESEM) kursiyerinin çalıştığı iş yerini ziyaret etti. İşletme sahibi ve kursiyerlerle bir süre sohbet eden Özer, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Özer, mesleki eğitimi güçlendirmek için atılmış en önemli adımlardan birinin mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. 2021 yılının son haftasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu´nda önemli değişiklik yapıldığını kaydeden Özer, "Böylece hem işveren için hem gençlerimiz için, özellikle kadınlarımız için cazip bir mesleki eğitim merkezi modelini ortaya koyduk. Bu model ile çıraklarımız yani mesleki eğitim merkezinde başlayan gençlerimizin 3 yıl içerisindeki eğitimleri boyunca her ay asgari ücretin 3´te 1´i kadar devlet tarafından ücret verilmesi, aynı zamanda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanması devlet tarafından yapılmakta. Daha önceden 3´te 1´lik olan işveren tarafından ödeniyordu. Devletimiz, hükümetimiz tamamen bunu işverenlerin üzerinden alarak, devlet olarak genç işsizliği azaltmak için böyle bir teşviki getirdi" ifadelerini kullandı.
`KALFA SAYISI BİR SENE 1 MİLYON 400 BİNE ULAŞTI´
Üçüncü yılın sonunda çıraklık eğitimini tamamlayıp kalfa olanların ise daha önceden asgari ücretin 3´te 1´i kadar ücret alırken bunu asgari ücretin yarısına çıkardıklarını belirten Özer, "Bu açılımı yaptıktan sonra 2021 yılının sonu itibarıyla 159 bin çırak kalfa var iken, bugün burada yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştı bir senelik kısa sürede" dedi.
`KALFADAKİ KADIN SAYISINDA ÇOK CİDDİ ARTIŞ OLDU´
Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada da görüldüğü gibi kadınlarımız bir taraftan meslek öğreniyorlar, diğer taraftan da asgari ücretin 3´te 1´i kadar da bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yani burada şunu görüyoruz; Ordu´nun Çamaş ilçesinde aslında mesleki eğitim merkezi projesi sadece Türkiye´de genç işsizliği önleyen bir proje değil, aynı zamanda kadınlarımızın daha güçlü olması, istihdam edilebilirlik kapasitesinin arttırılması ile ilgili de çok önemli bir proje. Zaten istatistiklerden de biz biliyoruz. Bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın sayısında çok ciddi miktarda artış oldu. 10-20 kat civarında artışlar oldu. Ben inanıyorum ki bu proje tüm ilçelerimize, illerimize daha yaygınlaştıkça uzun vadede ülkemizin hem nitelikli insan kaynağını karşılanması bağlamında aynı zamanda genç işsizliğin de azaltılması ve kadın istihdamının arttırılması noktasında çok önemli bir evreye geçecektir. Buradaki kursiyer, çırak, kalfa arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah onlarda eğitimlerini tamamlayarak hızlı bir şekilde iş dünyasına usta olarak, iş yeri açma belgesine sahip olarak, aynı zamanda teknisyen unvanına sahip olarak iş gücü piyasamıza katılacak ve katkı vermeye devam edecekler."
Özer, daha sonra ilçedeki bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla çay içti. Bakan Özer, ardından muhtarlarla bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Çamas Mustafa KIRLAK
2023-04-26 12:35:08

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