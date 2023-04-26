Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (3)



GENÇLERLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Mahmut Özer, Ordu´nun Ünye ilçesinde düzenlenen `Gençlik Bakanıyla Buluşuyor´ programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, bir ülkenin beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu belirterek, "Bir ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim. Bu bilinçle bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkeler, 2´nci Dünya Savaşı´nın sonunda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde yüze ulaştırdılar. 2000´li yıllara bir bakın. 2000´li yıllarda 5 yaşındaki Türkiye´deki okullaşma oranı yüzde 11. Yani 5 yaşındaki 100 çocuğun sadece 11 tanesi okul öncesi eğitim alıyordu. Lise, yüzde 44. Yani 100 lise öğrencisinin 56 tanesi lise dışında. Yükseköğretim yüzde 14. Net okullaşma oranı. Yani Türkiye, 1´inci yüzyılın son 20 yılına gelirken beşeri sermayesindeki o geleceği olan gençleri eğitimle buluşturamadığını görüyoruz. Bunu buluşturamadığı gibi başörtüsü yasaklarıyla, kat sayı uygulamalarıyla da eğitimin önüne sürekli bariyerler çıkarttığını görüyoruz" dedi.

`O KİTAPLARI PEŞ PEŞE KOYSANIZ HAKKÂRİ´YE YOL OLUR´

Türkiye´de derslik sayısının 857 bine ulaştığını ifade eden Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda yapılan bana göre en önemli yatırım eğitim yatırımıdır. 2000´li yıllarda Türkiye´deki toplam derslik sayısı gençler, 300 bindi. Şu anda 857 bin. Şu ana kadar son 20 yılda 4 milyar tane kitap öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Burada o kitapları peş peşe koysanız Hakkâri´ye yol olur. Yardımcı kaynakları biz başlattık, bakanlığım döneminde. 190 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak çocuklarımıza verdik. Taşımalı eğitimde, erişim problemi olan gariban çocukları ücretsiz olarak taşıdık ve sıcak yemeği ücretsiz olarak verdik. Bugün ücretsiz yemekle ilgili spekülasyon yapılanların söyleyecekleri hiçbir söz yok. Bu ülkede 5 milyon yavrumuza, çocuğumuza her gün ücretsiz yemek veriyoruz. Okul öncesi çocuklarımızın tamamına, Türkiye´nin her noktasında ücretsiz yemek veriyoruz. Bugün itibariyle bu sosyal politikaların ekonomik maliyeti 525 milyar TL´dir" diye konuştu.

`BU ÜLKENİN KIZ ÇOCUKLARINI OKUTMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR ENGEL YOKMUŞ´

Kız çocuklarında okullaşma oranının yüzde 99.1´e ulaştığına dikkati çeken Özer, yüzde oranlarıyla mukayese ederek şunları söyledi:

"Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı kaç dedim; yüzde 11. Bugün kaç, yüzde 99.86. Bakın son 1 yılda bu yüzde 65 eder. Biz Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde okul öncesi seferberliği başlattık. Türkiye´de 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yani göreve geldiğim tarihte 2 bin 782 tane anaokulu vardı. Biz dedik ki; 3 bin tane anaokulu yapacağız 1 yılda. Mümkün değil diyen herkesi yanılttık. 1 yıl içerisinde 3 bin değil 6 bin 4 tane anaokulu yaptık. Lisedeki okullaşma oranı ne oldu? Yüzde 44 demiştim değil mi? Yüzde 99.17´ye çıktı. İki kesim kazanan oldu. Birincisi deminden beri söylemiş olduğum garip guraba. Devlet, hükümetimiz, o garibanların elinden tuttu. Kitabını ücretsiz verdi, yemeğini ücretsiz verdi, onu okula taşıdı ve mümkünse en yakın yere okul yaptı. Şu anda 57 bin 108 tane okul var. 146 bin tane binamız var. İkinci kazanan; kızlarımız, kadınlarımız oldu. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı 2000´li yıllarda kızların yüzde 39.2´ydi. Bugün diyorlar ya; çocukların okullaşmasıyla ilgili eksiklikler var diyenler, aslında o yüzde 39.2´nin failleridir. Bugün gelinen noktada kız çocuklarının okullaşma oranı lisede yüzde 99.1´e yükseldi. Demek ki neymiş; bu ülkenin kız çocuklarını okutmasıyla ilgili hiçbir engel yokmuş. Ama birileri hem suçlu hem de güçlüyü oynamışlar. Demişler ki; sana okul yapmıyorum. Okula gitmek istiyor kız çocuğu, okul yapmıyorsun. Okula geldiği zaman da sürekli ideolojik baskı yapıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki; muhafazakar kesimin kız çocuklarını okutmayla ilgili problemi var. Hani problem yok. Yüzde 99. Yükseköğretimde kadınların okullaşma oranı 2014 yılından itibaren, erkeklerin okullaşma oranını geçti" ifadelerinde bulundu.

Özer, Türkiye´nin yurt kapasitesi bakımından dünyada 1´inci ülke olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada yurt kapasitesi 1´inci olan ülke. 845 bin yatak kapasitesi olan bir ülke. Ama birileri bunlar yapılmamış gibi sizleri sürekli savunma konumuna gitmeye çalışıyor. Daha acı olanı nedir biliyor musunuz? Bu birileri beyannamelerinde eğitimle ilgili konuştukları şeylere bakıldığı zaman şunu görürsünüz; onları zaten biz yaptık. Bizim yaptığımıza onlar 'yapacağız' diyorlar. O zaman iki ihtimal ortaya çıkıyor. Bir; biz doğru yoldayız. İki; yapılanları göremeyecek kadar sahadan uzaklar." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2023-04-26 21:00:41



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