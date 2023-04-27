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Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

DHA

Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız" dedi.
Ordu'da Kadın Kooperatifleri Buluşması´na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kooperatiflerde üretim yapan kadınlarla bir araya geldi. Bakan Özer, "Şeyh Edebali'nin bir sözü var; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'. Ben bu söze bir ekleme yaptım. `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın; kadını yaşat ki insan yaşasın´" diye konuştu.
Kooperatiflerde üretim yapan kadınlara usta öğretici olabilmelerinde kolaylıklar sağlanacağını söyleyen Bakan Özer, şunları söyledi:
"İlk müjdemiz, Ordu Valiliğimiz tarafından 19 kadın kooperatifimize çok önemli miktarda maddi destek sağlanacak. İkinci müjdemiz, kadın kooperatiflerimizin üretmiş oldukları tüm yiyecek ve içecek olsun, bakanlığımız bünyesindeki pansiyonlarımızda, öğretmenevlerimizde, uygulama otellerimizde kullanabileceğimiz tüm ürünleri bakanlık olarak satın almaya talibiz. Üçüncü müjdemiz ise, her kadın kooperatifinde en az 1 tane usta öğretici alacağız. Eğer istiyorsanız ki; biliyorsunuz usta öğretici olmak için prosedür çok fazla. Kurs almanıza ya da yüz yüze eğitim almanıza da gerek yok. 2 saatlik bir eğitim var. Uzaktan eğitim ile onu kurs sürecini tamamlayın, hızlı bir şekilde kaç tane varsa, kaç kadınımız istiyorsa, isterse bin kişi olsun hepsini usta öğretici olarak istihdam edip kooperatifimizin bulunduğu yerde kurs vereceğiz. Hem bir taraftan üretim yaparken, diğer taraftan da maddi olarak kadınlarımızın hepsini istihdam edeceğiz. Biz kadınımızı güçlendirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin geleceği her zaman daha umutlu olacaktır."
Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra Kadın Kooperatifleri tarafından açılan stantları ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-27 14:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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