Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (3)

'İSTEDİĞİMİZ, ÜRETİCİMİZİN ÜRÜNDEN DAHA FAZLA KATKI PAYI ALABİLMESİ'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'ndaki temaslarının ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Özer, Fındık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüğünü ve arazi bulunduğu anda OSB'nin onayının çıkacağını söyledi. Bakan Özer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü, aynı zamanda serbest bölge kurulumuyla ilgili sürecin, hem arazinin belirlenmesi hem de yönetici şirketin kurulmasıyla hızlı şekilde nihayetleneceğini de aktardı.

Bakan Özer, Ordu'nun Türkiye'de fındıkta en fazla üretim yapan il olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'deki üretimin yüzde 32'si Ordu'muzda, aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Bizim istediğimiz bunun natürel fındık olarak tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak. Onun için bizim istediğimiz şey; imalat sürecinin de Ordu'da, Ordulu çiftçilerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla ülke ekonomisine ve Ordu'nun ekonomisine katkı verecek ürüne dönüştürebilmek" dedi.

'ELİMİZDEN NE GELİYORSA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Oda yönetimiyle sohbet eden Bakan Özer, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü katkıyı şehit ve gazi ailelerine vereceklerini ifade eden Özer, "Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa, her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize ne kadar küçük de olsa katkı verebilirsek, biz kendimizi bahtiyar hissederiz. Tekrar ben şehitleri olan tüm ailelere başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz" diye konuştu.

'CANINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETMEYE HAZIR VATANDAŞLARIMIZ VAR'

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi'ni de ziyaret eden Bakan Özer, "Ben bu ülke için nerede olursa olsun, fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları için, bu uğurda mücadele ettikleri için gazilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz bunun için güçlü. Hem yurt içinde, hem yurt dışında bu devlet için canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya, bu anlamda çok farklı bir coğrafya" dedi.

'POLİSİMİZ HER ZAMAN DEVLETİNİN YANINDA'

Polis Şehitleri Ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu ülke her alanda devletin bekası için, milleti çıkarları için, vatan uğruna için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor. Polisimiz her zaman devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılara, terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, gerçekten gece gündüz demeden, o arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle, şehit yakını ailelerimizle, malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-27 17:39:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.