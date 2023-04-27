Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (3)

DHA

Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (3)


'İSTEDİĞİMİZ, ÜRETİCİMİZİN ÜRÜNDEN DAHA FAZLA KATKI PAYI ALABİLMESİ'
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'ndaki temaslarının ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Özer, Fındık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüğünü ve arazi bulunduğu anda OSB'nin onayının çıkacağını söyledi. Bakan Özer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü, aynı zamanda serbest bölge kurulumuyla ilgili sürecin, hem arazinin belirlenmesi hem de yönetici şirketin kurulmasıyla hızlı şekilde nihayetleneceğini de aktardı.
Bakan Özer, Ordu'nun Türkiye'de fındıkta en fazla üretim yapan il olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'deki üretimin yüzde 32'si Ordu'muzda, aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Bizim istediğimiz bunun natürel fındık olarak tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak. Onun için bizim istediğimiz şey; imalat sürecinin de Ordu'da, Ordulu çiftçilerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla ülke ekonomisine ve Ordu'nun ekonomisine katkı verecek ürüne dönüştürebilmek" dedi.
'ELİMİZDEN NE GELİYORSA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'
Oda yönetimiyle sohbet eden Bakan Özer, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü katkıyı şehit ve gazi ailelerine vereceklerini ifade eden Özer, "Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa, her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize ne kadar küçük de olsa katkı verebilirsek, biz kendimizi bahtiyar hissederiz. Tekrar ben şehitleri olan tüm ailelere başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz" diye konuştu.
'CANINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETMEYE HAZIR VATANDAŞLARIMIZ VAR'
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi'ni de ziyaret eden Bakan Özer, "Ben bu ülke için nerede olursa olsun, fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları için, bu uğurda mücadele ettikleri için gazilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz bunun için güçlü. Hem yurt içinde, hem yurt dışında bu devlet için canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya, bu anlamda çok farklı bir coğrafya" dedi.
'POLİSİMİZ HER ZAMAN DEVLETİNİN YANINDA'
Polis Şehitleri Ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Özer, şöyle konuştu:
"Bu ülke her alanda devletin bekası için, milleti çıkarları için, vatan uğruna için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor. Polisimiz her zaman devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılara, terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, gerçekten gece gündüz demeden, o arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle, şehit yakını ailelerimizle, malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-04-27 17:39:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da okul penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da okul penceresinden düşen öğrenci ağır ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
YEREL HABERLER Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı ...
Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün ...
Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 ...
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.