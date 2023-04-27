Okulun 2'nci kattaki penceresinden düşen liseli Ege, ağır yaralandı 

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Yücel ARSLANTEKE/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde lise öğrencisi Ege Ö. (16), okulun 2'nci katındaki penceresinden düşüp, ağır yaralandı.

Ünye Fen Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi Ege Ö., henüz bilinmeyen bir neden dolayı okulunun 2´nci katındaki penceresinden boşluğa düştü. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralan Ege Ö.´yü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-04-27 20:26:55



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