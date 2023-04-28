İnternetten gördükleri ilandan araba alan 50 kişi dolandırıldı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, araç satışı yapan bir firmanın internetteki ilanına güvenip otomobil sahibi olmak isteyen 50 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi başı en az 1 milyon TL kaptırdıklarını belirten Türkiye'nin çeşitli illerindeki mağdurlardan 20'si, firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Altınordu ilçesinde bulunan bir otomobilin yetkili satış firması, kendi içerisinde kurduğu filo şirketi adı altında internet üzerinden araç satış ilanı verdi. İlanı gören kişiler, araç sahibi olma hayaliyle firma çalışanları ile iletişime geçti. Kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi. Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçen cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 50 kişi, yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldı. Mağdurlardan 20'si Ordu Adliyesi´ne giderek, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

`YAKLAŞIK 50´YE YAKIN İNSAN MAĞDUR EDİLMİŞTİR´

Mağdurlardan Gökay Sabancı adliye önünde yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü araba markasının yetkili Ordu bayisinin içerisinde sıfır araç vaadiyle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 50´ye yakın insan mağdur edilmiştir. Bu dolandırıcılık eylemi asıl yetkili bayinin ismi, logosu, plazası, adresi ve santral numaraları kullanılıp yeni bir paravan şirket kurularak yapılmıştır. Yetkili bayi sahibi, çalışanları, yeni kurulan paravan şirketin çalışanları hileli davranışlarla mağdurları zarara uğratarak kendilerine veya başkalarına yarar sağlamışlardır. Bu eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirilmesinde her türlü yardımı sağlayan kişi veya kişiler hakkında mağdurlar bugün itibariyle savcılığa şikâyette bulunmuşlardır. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

`HERHANGİ BİR ARAÇ TESLİMİ OLMADI´

Araçları teslim edecekleri tarihin üzerinden 2,5 ay geçmesine rağmen teslim edilmediğini ifade eden Sabancı, "Kişi başı değişmek suretiyle 1 milyon 150 bin lira ile 1 milyon 280 bin aralığında çeşitli zamanlarda araç satışı yaptıklarından dolayı bu rakamlar mevzu bahistir. Araçlar teslim edilmeyerek ufak meblağlar kendilerine geri ödeme yaparak insanları avutmuşlardır. Vaat etmiş oldukları araç teslim tarihinden bu zamana kadar 2,5 ay geçmesine rağmen herhangi bir araç teslimi olmamış ve insanlara 100, 150, 200 bin gibi ufak rakamlar ödeyerek bizleri bu şekilde mağdur etmişlerdir. Olayı sürüncemede bırakarak olaydan mesul olan yetkili servis, kendilerinin bu olaydan herhangi bir şekilde mesul olmadıklarını söylemişlerdir. Halbuki kendileri internetten araştırılarak yetkili bayinin sabit telefon numaraları araştırılmış ve sabit telefon numaralarından aranılmış, bizleri sabit telefon numaralarından karşılayan satış danışmanları alacağımız araç hususunda bizi yönlendirmiş, karar kılınan araç alındıktan sonra aracın 15 Şubat 2023 tarihinde teslim edilmek şartıyla yetkili firmanın belirtmiş olduğu hesap numarasına araç bedelinin tamamının yatırılması halinde teslim edileceğini söylemiştir. Diğer arayan arkadaşlara da aynı şekilde bu işlemi fiili olarak gerçekleştirmiş" diye konuştu.

`ŞİRKETİ TANIMADIKLARINI, BİLMEDİKLERİNİ BİZE İFADE ETTİLER´

Salih Semizoğlu ise, "İlk 6 tane aracımızı biz önce 2 tanesini buradan teslim aldık. Sonra 4 tane aracımızı da yine buradan çekiciyle beraber benim ve arkadaşlarımın adına araçları Bursa´ya kadar teslim aldım. Sonra arkadaşlarımız da bize güvenerek tekrar burayı arayarak tekrar araç satın alımı yaptılar. İnsanların mağduriyeti olduğu ortaya çıkınca biz 1 gün sonra hemen uçağa binerek buraya geldik. Kapıdan ilk girdiğimizde Bayram Filo diye bir şirketi tanımadıklarını, bilmediklerini bize ifade ettiler. Ama sonuçta biz kendilerinden burada araç teslimi aldığımızı, bize burada çay ve kahvelerin ısmarlandığını, sabit telefonlardan görüştüğümüzü, muhasebecilerini arayıp IBAN numaralarını teyit ettiğimizi, bu hesap numaralarına parayı atabileceğimizi hepsini bize tek tek anlattılar. Hatta araçları buradan almadan önce firma ile ilgili istihbarat yaptık. Bankalara sorduk. Firmanın bize 30 yıllık geçmişi olan bir firma olduğunu, Trabzon ve Ordu bayileri olan bir firma olduğunu söylediler. Başımıza en son bu olay geldikten sonra firmanın genel merkezine bu işi bildirdik. Mağduriyetlerin gerçekliğin öğrenince firma bayilik iptali yaptı" şeklinde konuştu.

`KEFİL OLDUĞUMUZ ARABALARIN PARASINI VEREMİYORUM´

Cemal Çelik de "İki araç almıştım. Paraları peşin gönderdim. Bana birinden 600 lira gönderdiler, birinden de 700 lira gönderdiler. Geri kalan para duruyor. Benim bu 4´üncü gelişim. Şeker hastası olmuşum. Artık ilaçlarla geziyoruz burada. Kefil olduğumuz arabalar var. Biz bu kefil olduğumuz arabaların parasını veremiyorum. Bütün akrabalarımı, dostumu arayıp kefil olduğum arabanın parasını ödemek istiyorum, ödeyemiyorum. Altında kalmışım" ifadelerinde bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-28 14:29:34



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