Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

Ahmet BAYRAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gülyalı ilçesinde aç kalan ayı, mahalleye inip 3 arı kovanını parçaladı.
Kestane Mahallesi´ne inen ayı, Engin Özata´ya ait 15 arı kovanının bulunduğu alana girdi. Arı kovanlarını dağıtan ayı, balları yedi. Gelen sesler üzerine dışarıya çıkan mahalleliden Nejat Öztürk, komşusunun kovanlarına ayı saldırdığını gördü. Bir süre kovanlardan bal yiyen ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Zarar gören kovanlardaki arılar ise telef oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölyalı Ahmet BAYRAK
2023-04-28 14:33:09
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