Bakan Karaismailoğlu, 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı

Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçeleri ile Tokat'ın Niksar ilçesini birbirine bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunun temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı. Son 21 yılda eser ve hizmet fırtınasının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, devlet aklı ile üretilmiş planlar ve projeler sayesinde alıp, başını gidiyor. Tabii ki bu, birilerinin zoruna gidiyor, gidecek de. Milletimiz ile milletimizin yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE 720 KİLOMETRE TÜNEL İŞLETMEDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hayal edilen projelerin, hayalden gerçeğe dönüştüğünü belirten Karaismailoğlu, "Yapacaklarımız belli. Çok çalışacağız. Sonucunda milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ülke ve dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmiş Türkiye için koşmaya devam edeceğiz. Bizim için Karadeniz bir başka. Ordu bambaşka. Ordu anlatılmaz, yaşanır. O yüzden Ordu için ne yapsak azdır, yerindedir ve yapmaya da devam edeceğiz. Bolaman Tünelleri'nde ecel terleri döktüğümüz virajları çok iyi hatırlıyoruz. Sadece Ulaştırma Bakanlığı, Ordu'da 45 milyar liralık yatırım yaptı. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü, Ordu genelinde tam 20 projede ve maliyeti 20 milyar lira olan projelerimizde yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Sadece Ordu çevre yolunda 24 kilometrelik yolumuzun 9,5 kilometresi tünel. Şu an devam ediyor. İşin yüzde 70'den fazlasını da bitirdik. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Ordu ile Türkiye büyüyecek. 2002 yılı öncesi Türkiye genelinde toplam tünel uzunluğumuz 50 kilometre idi. Şu anda Türkiye genelinde 720 kilometre tünel işletmede. 220 kilometre tünel inşaatı da devam ediyor. 2002 yılında Ordu'da sadece 200 metre uzunluğunda tünel vardı. Şu anda 45 bin metre tünel var. Bu işler nasıl oldu? İnsanımız, değerlerimiz aynı, Türkiye aynı. Bu işler, neden önceden olmuyordu? 2002 yılında AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye'de bir zihniyet devrimi olmuştur" diye konuştu. 'SEVDİKLERİMİZE ZAMAN AYIRIP, İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Devletin görevinin, milletine hizmet etmek, vatandaşının hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. 1 milyar litrenin karşılığındaki paramız, cebimizde kaldı. Tam 7 milyar litre zamandan tasarruf sağlıyoruz. Sevdiklerimize zaman ayırıp, işimize gücümüze bakıyoruz. Bu yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli, konforlu yollar sayesinde. Daha ötesi var mı? Türkiye, 21 yıldır devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Ülkemizin önüne önümüzdeki yıllarda çıkacak sorunları önceden tespit ediyoruz, plan ve projelerimizi yapıyoruz ve o sorunlar meydana geldiğinde de hiçbir sorun yaşamıyoruz. 10-15 sene önceki bayramları düşünün. Televizyonlarda kıyamet gibi kaza haberleri, ölüm haberleri olmaz mıydı? Bunların hepsi tarih oldu. Yolların her tarafında trafik canavarı resimleri vardı. Bunları, tarihe AK Parti hükümetleri gömdü. Bu siyasi bir mesele değil; ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceğidir. Ülkemizin geleceği için hedefler koyduk. Dünyanın lider ekonomisi diyoruz. 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinden bahsediyoruz. O yüzden bu istikrar hedefini kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor."

'DOĞU KARADENİZ BUNDAN SONRA BAMBAŞKA OLACAK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Samsun, Ordu ve Trabzon artık el ele büyüyecek. Doğu Karadeniz bundan sonra bambaşka olacak. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle Türkiye'nin rekabet edebileceği çok daha üst seviyeleri göreceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 21 yıldır bir başka hikaye yazılıyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, enerji ve savunma sanayiye kadar her alanda vatandaşlarımızın 50-60 yıl geç ulaştığı bir döneme tekabül ediyor. Başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları gibi antidemokratik uygulamaların nasıl kaldırıldığını bizzat biliyorum. Böylesine kritik bir projeyi, sadece Ordu'nun Tokat'a değil; Akdeniz'e bağlanmasının, nefes borusunu açan bir yolu hızlı bir şekilde hizmete alacağı için Sayın Bakanı'ma şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın tüm imkanlarını Türkiye'nin her noktası nasıl elde ettiyse; bundan sonra da çok daha fazla bir şekilde değerli hemşerilerimizin hizmetine sunacaktır" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

