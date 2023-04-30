Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi

DHA

Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi


Mustafa KIRLAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Gülyalı ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Partililer tarafından karşılanan Özer, burada yaptığı konuşmada, Ordu´yu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi. Türkiye´nin her alanda hizmetle tanıştığını belirten Özer, "İnşallah Ordu'muzu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kıymetli Gülyalılar tüm alanlarda eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, enerjide ki kıymetli Bakanımızın temellerini atmış olduğu enerjideki yatırımlar meyvelerini bugün vermeye başladı. Savunma sanayinde, her alanda gerçekten Türkiye hizmetle tanıştı" diye konuştu.
`TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DA DAHA FAZLASINI VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTI´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdiğini ifade eden Özer, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda eğitimle ilgili tüm sorunlar çözüldü tıpkı diğer alanlardaki sorunların çözüldüğü gibi. Ordu'da 12'si hastane olmak üzere 52 tane sağlık merkezi açıldı. 8 bin 301 derslik yapıldı Ordu'ya. Bugün Ulaştırma Bakanımız anlattı, Ordu'ya yapılan yatırımları, yolları,tünelleri, tünel uzunluklarını. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı. Ben inanıyorum ki siz değerli Gülyalılı hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaktır. Bu kutlu yürüyüşün yoldaşları olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağınızdan en ufak bir kuşkum yok. İnşallah bizler de kıymetli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımızla, aday arkadaşlarımızla birlikte Ordu'muzu çok daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Bunun ilk örneklerini şu 10 gün içerisinde verdik. Ordu'nun 2023'teki eğitim yatırımı sadece 491 milyondu. O il değerlendirme toplantısında onu yaklaşık 2 milyara çıkarttık. İlçeleri gezerken vermiş olduğumuz yeni yatırımlarla dün akşam hesapladım, 3 milyara çıkmış. Biz bunu dilek, temenni olarak yapmadık, yatırımı karar verdiğimiz anda ertesi gün yatırımı maliyeti, bütçesi, ihalesini Ordu'muza geldi. Yani şu anda Ordu'ya 3 milyarlık yeni eğitim yatırımı yapılıyor." 
Bakan Özer, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Özer, ilçedeki balıkçılarla da bir araya gelerek, sorunları dinledi. Ayrıca Özer, otizmli Murat Yeşilyurt ve annesi Neşe Yeşilyurt'un çay davetini kırmayarak, evlerine misafir oldu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Gölyalı Mustafa KIRLAK
2023-04-30 15:47:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu ve Özer, Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunun temel atma törenine katıldı - Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu ve Özer, Ünye-Akkuş-Niksar kara ...
Bakan Karaismailoğlu, 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, 1 milyar litre akaryakıt ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ailesini ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da nikah şahidi oldu
Ordu Valisi Sonel, Batı Afrika heyetini kabul etti
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel, Batı Afrika heyetini kabul etti
İstanbul'da 2 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ordu'da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'da 2 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan ...
İstanbul'da 2 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli Ordu'da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'da 2 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli ...
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
Ordu'da ayı, arı kovanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Ordu'da ayı, arı kovanlarına zarar verdi
Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı
YEREL HABERLER Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı
İnternetten gördükleri ilandan araba alan 50 kişi dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternetten gördükleri ilandan araba alan 50 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.