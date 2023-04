Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi

Mustafa KIRLAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Gülyalı ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Partililer tarafından karşılanan Özer, burada yaptığı konuşmada, Ordu´yu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi. Türkiye´nin her alanda hizmetle tanıştığını belirten Özer, "İnşallah Ordu'muzu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kıymetli Gülyalılar tüm alanlarda eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, enerjide ki kıymetli Bakanımızın temellerini atmış olduğu enerjideki yatırımlar meyvelerini bugün vermeye başladı. Savunma sanayinde, her alanda gerçekten Türkiye hizmetle tanıştı" diye konuştu.

`TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DA DAHA FAZLASINI VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTI´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdiğini ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda eğitimle ilgili tüm sorunlar çözüldü tıpkı diğer alanlardaki sorunların çözüldüğü gibi. Ordu'da 12'si hastane olmak üzere 52 tane sağlık merkezi açıldı. 8 bin 301 derslik yapıldı Ordu'ya. Bugün Ulaştırma Bakanımız anlattı, Ordu'ya yapılan yatırımları, yolları,tünelleri, tünel uzunluklarını. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı. Ben inanıyorum ki siz değerli Gülyalılı hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaktır. Bu kutlu yürüyüşün yoldaşları olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağınızdan en ufak bir kuşkum yok. İnşallah bizler de kıymetli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımızla, aday arkadaşlarımızla birlikte Ordu'muzu çok daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Bunun ilk örneklerini şu 10 gün içerisinde verdik. Ordu'nun 2023'teki eğitim yatırımı sadece 491 milyondu. O il değerlendirme toplantısında onu yaklaşık 2 milyara çıkarttık. İlçeleri gezerken vermiş olduğumuz yeni yatırımlarla dün akşam hesapladım, 3 milyara çıkmış. Biz bunu dilek, temenni olarak yapmadık, yatırımı karar verdiğimiz anda ertesi gün yatırımı maliyeti, bütçesi, ihalesini Ordu'muza geldi. Yani şu anda Ordu'ya 3 milyarlık yeni eğitim yatırımı yapılıyor."

Bakan Özer, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Özer, ilçedeki balıkçılarla da bir araya gelerek, sorunları dinledi. Ayrıca Özer, otizmli Murat Yeşilyurt ve annesi Neşe Yeşilyurt'un çay davetini kırmayarak, evlerine misafir oldu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Gölyalı Mustafa KIRLAK

2023-04-30



