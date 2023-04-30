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Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi (2)

DHA

Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi (2)


`ORDU'DA MİLLET BAHÇELERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI KALMADI´
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ordu´da, Gülyalı ilçesindeki temaslarının ardından Fatsa´da hayata geçirilmesi planlanan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak harita üzerinde projeyi inceleyen Bakan Özer, projenin başlaması için ihtiyaç olan 50 milyon TL´lik hibenin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından gönderileceğini söyledi.
Ordu´nun, Millet Bahçeleri ile ilgili sıkıntısının kalmadığını dile getiren Özer, "Daha önceki Fatsa ziyaretimizde belediye başkanım Millet Bahçesi'nden bahsetti. Millet Bahçesi'nin başlayabilmesi için 50 milyonluk bir hibe ödeneği ihtiyaç olduğundan bahsetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüşerek, hemen istedikleri 50 milyon TL´lik bir hibeyi Fatsa´mıza kazandırdılar ve böylece Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi önümüzdeki hafta içerisinde hızlı bir şekilde inşallah böylesine güzel detaylı bir projeyi Fatsa´mızda kazandırmış olacağız. Tabi sadece Fatsa bundan kazançlı çıkmayacak, Ordu kazançlı çıkacak. Çünkü Ünye'ye de yakın, Ordu merkeze de yakın. İnsanların keyifli, nitelikli zaman geçireceği bir mekân olacak. Tabii Altınordu'daki Millet Bahçesi ile ilgili de kronik olan bir problem vardı. Gençlik Spor Bakanlığı eski stadyumu henüz tahsis etmemişti. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız da orayla ilgili yazıyı hemen ertesi gün gönderdi. Dolayısıyla Ordu'da Millet Bahçeleri ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı çok şükür" dedi. Bakan Özer, daha sonra alanda gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
3 MAHALLEYE 5 MİLYON TL´LİK ÖDENEK
Bakan Özer Millet Bahçesi´ndeki incelemelerinin ardından Bolaman Taşıyıcı Kooperatifi´ni ziyaret etti. Burada şoför esnafının sorunlarını dinleyen Özer, "Fatsamızın Bolaman, Ilıca ve Yalıköy Mahalleleriinde yolla ilgili sıkıntılardan muhtarımız bahsetti. Büyükşehir Belediyesi genel sekreterimiz bölgeyle ilgili sıcak asfalt çalışmalarına bugün başladıklarını söylediler. Özellikle bu 3 mahalledeki kronik gerçekleri bize aktardılar. Yolda gelirken de AFAD Başkanımı aradım ben. AFAD başkanım yarın itibariyle buraya 5 milyonluk ödenek gönderecek. Dolayısıyla bu 3 mahallemizin de yaklaşık 4,5 kilometrelik yolu salı günü itibariyle başlayacak. Dolayısıyla 1 ay içerisinde o da başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Bakan Özer, konuşmasının ardından Yalıköy Mahallesi´nde balıkçılarla ve Ilıca Mahallesi´nde de mahalle sakinleri ile muhtarlarla bir araya geldi. (DHA)Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-04-30 20:08:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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