Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı sevgilisi Merve Kuşcu tarafından öldürülen Cengiz Pehlivan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Pehlivan, Ünye Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürecülü Mahallesi´nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE, (Ordu), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-05-01 19:57:09



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