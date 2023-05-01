Bakan Özer: Savunma sanayisinin yüzde 80'i artık yerli, elbette bu birilerini rahatsız ediyor (3)



`ORDU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ONAYI ÇIKTI´

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Çaybaşı ve İkizce ilçesindeki temaslarının ardından, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu´da mühendislik fakültesi için onay alındığını açıkladı. Ordu Üniversitesi´nin kapasitesinin arttırılması için önemli bir eşiği aştıklarını belirten Özer, "Bildiğiniz gibi Ordu Ticaret ve Sanayi Odamızı gezdiğimiz zaman, TEKNOPARK gibi bir talepleri olmuştu, bunun ön adımı olarak da Ordu´muza, üniversitemize bir mühendislik fakültesi kurulması ile ilgili talepleri olmuştu. Hem rektörümüz ile görüştük hem de YÖK Başkanımız Erol Özvar hocam ile görüştük ve bugün itibarıyla YÖK Yürütme Kurulu'ndan Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı. Böylece Ordu´muzun üniversitesinin de kapasitesinin arttırılması ile ilgili çok önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Ordu'muza mühendislik fakültemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli YÖK başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan bir sonraki adımımız TEKNOPARK açılması. Bununla ilgili çünkü mühendislik fakültesinin kurulması bu alanda çok önemli bir eşikti. İnşallah mühendislik fakültesinden sonra da TEKNOPARK'ın kurulması ile ilgili de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-01 21:08:14



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