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Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi

DHA

Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde Osman Keskin (71) ile İstanbul´da yaşayan oğlu Ulaş Keskin (44), 4 gün arayla yaşamını yitirdi.
Fatsa´da yaşayan Osman Keskin'in oğlu Ulaş Keskin, 28 Nisan'da İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Keskin'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketine getirildi. Ulaş Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Oğlunun acısına dayanamayan Osman Keskin de dün kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Keskin, kılınan cenaze namazının ardından oğlu ile yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-02 15:07:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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