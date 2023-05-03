Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor (2)



`28 ŞUBAT´IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ´

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, `Esnaf Buluşması Programı´na katıldı. Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen programı Bakan Mahmut Özer´in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf katıldı. Bakan Özer, programda yaptığı konuşmada esnafların ve sanatkârların Türkiye´nin çekirdeği olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak esnafın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için mesleki eğitimde çok önemli hamleler yaptıklarını belirten Özer, "Biliyorsunuz mesleki eğitim Türkiye´de, özellikle 1999 yılındaki o kat sayı hamlesiyle dumura uğradı. Sizlerin ihtiyaç duyduğu o çıraklar, kalfalar, ustalar yetişmez hale geldi. Hatırlayın, `aradığım elemanı bulamıyorum´, `belli zanaatlarda, esnafta çırak yetişemez ve bu gelenek geleceğe tevarüs edemez hale geldi´ diye hepimiz şikâyette bulunuyorduk. İşte o günlerin mimarları, o 28 Şubat´ın mimarları mesleki eğitimimizi içinden çıkılamaz hale getirdi. Sadece mesleki eğitimde değil aynı zamanda imam hatip liselerine de aynısını yaptılar. Dert neydi? Dert, bu ülkenin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirememesi, sekteye uğratılması. Bu ülkenin sadece bölgesinde değil, dünyada güçlü bir ülke olabilmesi için ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeye hiçbir şekilde ulaşmamasıydı" dedi.

`YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HAMLELER MEYVELERİNİ VERDİ´

Bakan Özer, yapılan çalışmalarla meslek liselerine rağbetin arttığını ifade ederek, "Kat sayı uygulaması bu ülkede 12 yıl uygulandı. 2012 yılında kaldırıldı. Bizim son yıllarda yaptığımız en önemli hamle şu; madem sektöre biz eleman yetiştiriyoruz, o zaman sektöre duyarsız değiliz, sektörü dinleyen, onunla birlikte süreçleri yöneten bir mesleki eğitim inşa edelim ve özellikle son 1 yılda bu konudaki yapmış olduğumuz hamleler meyvelerini verdi ve meslek liselerine artık rağbet arttı. Meslek liselerinde artık başarılı öğrenciler gelmeye başladı. İlk kez mesleki eğitimde Cumhuriyetin ilk yüzyılında en başarılı öğrenciler meslek liselerine gelmeye başladı. ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOPARK İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 1´lik dilimden öğrenci almaya başladı. Yani İstanbul ve Ankara Fen Lisesi´ne yerleşebilecek puanı olan öğrenciler nereye gitti? Meslek liselerine gittiler. Ama sizler için kritik olan hamleyi Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaptık. Mesleki Eğitim Merkezleri ne yapıyor; çırak, kalfa, usta yetiştiriyor. O en fazla acısı çekilen çıraklar, kalfalar ve ustalar nerede yetişiyor, Mesleki Eğitim Merkezlerinde yetişiyor. Haftada 1 gün okula gidiyor öğrenciler, 4 gün işletmede beceri eğitimi alıyorlar ve asgari ücretin yüzde 30´u kadar da ücret alıyorlar. Bunların hepsini biliyorsunuz siz" diye konuştu.

`1 MİLYON 400 BİN ÇIRAK VE KALFA VAR´

Türkiye´de 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa olduğunu kaydeden Özer, "25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu´nda kritik bir değişiklik yaptık. Değişiklik neydi? O sizlerin vermiş olduğu asgari ücretin yüzde 30´unu devlet olarak biz üstlendik. Sizden ne istedik? Sadece işyerlerinizi bizim çıraklarımıza açın ve 4 yıl o çırakların eğitimini tamamlayın. Sonra da güvendiğiniz, niteliklerine itimat ettiğiniz o çıraklarımızı, kalfalarımızı istihdam edin usta olarak mezun olduktan sonra da ve bir önemli değişiklik daha yaptık. 3 yıllık eğitimin sonunda kalfa olan kardeşlerimizin yüzde 30 ücret alması değil, asgari ücretin yüzde 50´sini almasını sağladık. Bakın Türkiye´de 25 Aralık 2021 tarihinde tüm ülkede 160 bin çırak, kalfa vardı. Şu anda kaç biliyor musunuz? 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var. O çırakların mesleklerine göre dağılımlarına baktığınız zaman en fazla çırak, kalfa istihdam eden meslek alanlarının sizlerin direk odağını ilgilendiren küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu görüyoruz. Yani Bakanlığımız, hükümetimiz sizleri desteklemek için, insan kaynağı ihtiyacınızı gidermek için son 1 yılda çok önemli bir projeye imza attı. Allah´ın izni ile bu mesleki eğitim meşalesi sizlerin de destekleriyle çok daha güçlü noktalara taşınacak ve ülkemizin ekonomik kalkınması bağlamında o yıllardan beri sorun olarak addedilen konu tamamen tarihin çöplüğüne gömülmüş olacak" diye konuştu.

`TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKÜYORLAR´

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün o 28 Şubat´ın mimarları mesleki eğitimi güçlendirmek için timsah gözyaşları döküyorlar. Önce mesleki eğitimi öldürdüler, sonra da meslek lisesi memleket meselesi diye yola çıktılar. Bir problemin yaratıcıları hiçbir zaman çözüm parçası olamazlar. Bu memleketin derdiyle hemhal olan tek bir lider var; o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda değil siz değerli esnaf ve sanatkârlarımızın derdiyle de hemhal. Her türlü derdinizi çözmek, sizlere destek olmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-03 22:27:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.