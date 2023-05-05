Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek (2)

DHA

Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek (2)


'DÜN TÜM HAKLARI GASP EDENLER, BUGÜN HAK VEREMEZLER'
Ordu'nun Ulubey ilçesinden Gölköy ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada esnaf ve halkla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Gölköy İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerine hitap eden Özer, "Son 20 yıl, hizmet şölenine döndü; eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda, enerjide, savunma sanayinde her alanda ve hiçbir ilçe, bölge ayrımı yapılmaksızın vatandaşın yaşamış olduğu her noktaya hizmet götürüldü. Şimdi panolarda, farklı yerlerde bazı söylemler görüyoruz. Diyorlar ki; Türkiye hakkını alacak. O zaman 20 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Eğitimde neredeydik, nereye geldik. Sağlıkta neredeydik, nereye geldik. Ulaştırmada, altyapıda, yollarda neredeydik, nereye geldik. Savunma sanayindeki neredeydik, nereye geldik diye bir bakmamız lazım. Vicdanı olan bir insan tüm alanlarda Türkiye'nin birinci yüzyılının tüm gecikmelerinin telafi edildiğini görür. Dün tüm hakları gasp edenler, bugün hak veremezler. Dün vatandaşımızın hizmetten nasibini almaması için elinden yapanlar, bugün çözüm diye ortaya çıkamazlar. Çünkü bu sözü söyleyebilmeleri için öncelikle emeğe saygıları olması lazım. Yapılanlara saygıları olması lazım" dedi.
'SAHAYI BİLMİYORSAN; TÜRKİYE'YE ÇÖZÜM ÜRETEMEZSİN'
Sahayı bilmeyenlerin Türkiye'ye çözüm üretemeyeceğini ifade eden Özer, "Şunu deseler hiç problem yok; eğitimde şu kadar yatırım yapıldı ama şunu yapacağız. Diyor ki; köy okullarını açacağız. Köy okullarını zaten açtık. 2022 yılında 2 bin 671 tane köy okulunu açtık. 2023'ün sonuna kadar da tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız. Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim ile ilgili öne sürdüklerime bakıyorum ve şunu görüyorum; bizim yaptıklarımızı 'yapacağız' diyorlar. Onun için 2 tane durum söz konusu. Birincisi; yaptıklarımızdan haberdar olmayabilirler, en saf durumu budur; sahayı bilmiyordur. O zaman sahayı bilmiyorsan; Türkiye'ye çözüm üretemezsin. İkincisi; biliyordur ama söylenecek söz kalmadığı için bilmiyormuş gibi davranıyordur. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm alanlarda nasıl Türkiye'yi hizmetle tanıştırdıysa; 14 Mayıs'tan sonra da milletin tercihini, teveccühünü alarak, 'durmak yok, yola devam' diyecek" diye konuştu.
'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR LİDERİ YALNIZ BIRABİLİR MİSİNİZ'
Bu ülkenin gelişmesini engelleyenlere rağmen emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Özer, şunları dile getirdi:
"Yıllarca, on yıllarca bu ülkenin gelişmesini engelleyenlere rağmen önümüzdeki yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır. Sadece aziz milletimiz için değil; Bosna'da, Kosova'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Filistin'de tüm mazlumlar için 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, sadece bu aziz milleti değil; tüm dünyadaki mazlumları gözetip, onlara destek olmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Sizler böylesine bir lideri sağlığını hiçe sayarak, gece-gündüz çalışan bir lideri yalnız bırakabilir misiniz? Aranızdaki küçük meselelerle uğraşıp, ana resmi ıskalayabilir misiniz? Bugün ne günü? Birlik, beraberlik günü. Geçmişin hesaplarının görüldüğü gün değil; bugün. Bugün geleceğin inşasına kimlerin yol açacağına karar verme günü. İnanıyorum ki; sizler ile Ordu'da bambaşka bir hikaye yazacağız."
Özer, buradaki konuşmasının ardından ilçedeki bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya geldi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-05 15:34:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek
YEREL HABERLER Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin ...
Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları ...
Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu Soruyor" programına katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu ...
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.