Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek (2)

'DÜN TÜM HAKLARI GASP EDENLER, BUGÜN HAK VEREMEZLER'

Ordu'nun Ulubey ilçesinden Gölköy ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada esnaf ve halkla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Gölköy İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerine hitap eden Özer, "Son 20 yıl, hizmet şölenine döndü; eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda, enerjide, savunma sanayinde her alanda ve hiçbir ilçe, bölge ayrımı yapılmaksızın vatandaşın yaşamış olduğu her noktaya hizmet götürüldü. Şimdi panolarda, farklı yerlerde bazı söylemler görüyoruz. Diyorlar ki; Türkiye hakkını alacak. O zaman 20 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Eğitimde neredeydik, nereye geldik. Sağlıkta neredeydik, nereye geldik. Ulaştırmada, altyapıda, yollarda neredeydik, nereye geldik. Savunma sanayindeki neredeydik, nereye geldik diye bir bakmamız lazım. Vicdanı olan bir insan tüm alanlarda Türkiye'nin birinci yüzyılının tüm gecikmelerinin telafi edildiğini görür. Dün tüm hakları gasp edenler, bugün hak veremezler. Dün vatandaşımızın hizmetten nasibini almaması için elinden yapanlar, bugün çözüm diye ortaya çıkamazlar. Çünkü bu sözü söyleyebilmeleri için öncelikle emeğe saygıları olması lazım. Yapılanlara saygıları olması lazım" dedi.

'SAHAYI BİLMİYORSAN; TÜRKİYE'YE ÇÖZÜM ÜRETEMEZSİN'

Sahayı bilmeyenlerin Türkiye'ye çözüm üretemeyeceğini ifade eden Özer, "Şunu deseler hiç problem yok; eğitimde şu kadar yatırım yapıldı ama şunu yapacağız. Diyor ki; köy okullarını açacağız. Köy okullarını zaten açtık. 2022 yılında 2 bin 671 tane köy okulunu açtık. 2023'ün sonuna kadar da tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız. Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim ile ilgili öne sürdüklerime bakıyorum ve şunu görüyorum; bizim yaptıklarımızı 'yapacağız' diyorlar. Onun için 2 tane durum söz konusu. Birincisi; yaptıklarımızdan haberdar olmayabilirler, en saf durumu budur; sahayı bilmiyordur. O zaman sahayı bilmiyorsan; Türkiye'ye çözüm üretemezsin. İkincisi; biliyordur ama söylenecek söz kalmadığı için bilmiyormuş gibi davranıyordur. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm alanlarda nasıl Türkiye'yi hizmetle tanıştırdıysa; 14 Mayıs'tan sonra da milletin tercihini, teveccühünü alarak, 'durmak yok, yola devam' diyecek" diye konuştu.

'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR LİDERİ YALNIZ BIRABİLİR MİSİNİZ'

Bu ülkenin gelişmesini engelleyenlere rağmen emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Özer, şunları dile getirdi:

"Yıllarca, on yıllarca bu ülkenin gelişmesini engelleyenlere rağmen önümüzdeki yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır. Sadece aziz milletimiz için değil; Bosna'da, Kosova'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Filistin'de tüm mazlumlar için 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, sadece bu aziz milleti değil; tüm dünyadaki mazlumları gözetip, onlara destek olmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Sizler böylesine bir lideri sağlığını hiçe sayarak, gece-gündüz çalışan bir lideri yalnız bırakabilir misiniz? Aranızdaki küçük meselelerle uğraşıp, ana resmi ıskalayabilir misiniz? Bugün ne günü? Birlik, beraberlik günü. Geçmişin hesaplarının görüldüğü gün değil; bugün. Bugün geleceğin inşasına kimlerin yol açacağına karar verme günü. İnanıyorum ki; sizler ile Ordu'da bambaşka bir hikaye yazacağız."

Özer, buradaki konuşmasının ardından ilçedeki bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya geldi.

